Sharon Gaffka de Love Island déclenche des rumeurs de romance avec Brad McClelland alors que l’ex Lucinda craque avec Aaron

Sharon Gaffka de LOVE Island a déclenché des rumeurs de romance avec Brad McClelland après avoir révélé qu’elle l’aimait.

Les téléspectateurs n’avaient aucune idée que l’insulaire avait des sentiments pour Brad, 26 ans, qui était en couple avec Lucinda Strafford avant qu’il ne soit largué la semaine dernière.

Érotème

La star de Love Island, Sharon Gaffka, a révélé qu’elle aimait Brad McClelland[/caption]

Rex

Brad’s Love Island ex Lucinda Strafford a déjà craqué avec Aaron Francis[/caption]

Après sa propre sortie lundi, on a demandé à Sharon ce qu’elle pensait du beau gosse de Northumberland.

Lorsqu’un fan lui a demandé si elle avait le béguin pour Brad, elle a répondu : « Qui n’a pas eu le béguin pour @brad_mcclell ? »

À l’intérieur de la villa, Sharon était en couple avec Aaron Francis, mais après qu’elle se soit disputée avec Hugo Hammond à propos de ses commentaires sur les «fausses filles», il a décidé d’arrêter – la laissant en larmes.

La fonctionnaire a déclaré qu’elle comprenait sa décision mais a admis que cela avait été une surprise totale.

Elle a déclaré: «Je pense que nous étions un bon match. Nous étions tous les deux des gens très calmes. Je dirais que je peux être émotif mais nous ne sommes pas tous les deux erratiques.

«Il avait un type très particulier et une liste très particulière de choses qu’il fait et n’aime pas chez une personne.

« Autant je pensais que nous étions un bon match, j’ai trouvé que j’avais besoin de quelqu’un qui soit un très bon communicateur et qui sera ouvert et honnête avec ce qu’il ressent et ce qu’il pense.

« Alors qu’avec Aaron, je n’avais pas l’impression d’avoir ça. Quand il m’a demandé de discuter pour arrêter, c’était plus juste d’être complètement pris au dépourvu.

« Nous étions comme les ex qui n’arrêtaient pas de se remettre ensemble pendant cette semaine. »

Les fans de Love Island ont maintenant repéré un « indice » que Lucinda « joue à un jeu » avec Aaron – après que The Sun a révélé qu’elle s’était secrètement réconciliée avec son ex footballeur avant de participer à l’émission.

La beauté de 21 ans n’a pas manqué d’attention pendant son séjour dans la villa, à l’origine en couple avec Brad.

Mais quand ils ont été déchirés par son éviction de la série, Aaron et le nouveau garçon Danny ont commencé à se battre pour elle.

Lucinda a choisi Aaron – mais alors qu’ils se câlinaient sur les lits de jour pendant l’épisode de l’émission d’hier soir, le responsable des événements lui a demandé : « Qu’est-ce que tu dis ce soir ? Voulez-vous rester ici ? »

Les lits de jour sont le seul endroit où les insulaires qui ne sont pas jumelés peuvent dormir ensemble.

De bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. »

Lucinde





Mais Lucinda était loin d’être enthousiaste, répétant : « Restez ici ? », avant d’ajouter : « Pourquoi n’attendons-nous pas. De bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. »

Les téléspectateurs ont afflué sur Twitter pour partager leur réaction au refus de Lucinda de partager un lit avec Aaron – affirmant que c’est un signe qu’elle n’est pas vraiment amoureuse de lui.

L’un d’eux a écrit: « Le fait que Lucinda ait dit qu’elle ne veut pas dormir dehors avec Aaron après l’avoir embrassé et qu’elle veut partager un lit avec Danny prouve simplement qu’elle joue le jeu. »

Un autre a convenu: « Le fait que Lucinda veuille attendre pour dormir dehors prouve simplement qu’elle est une joueuse et qu’elle n’aime vraiment personne. »