Sharon Gaffka a l’air fraîche dans les jours de reine de beauté avant Love Island

Sharon Gaffka de LOVE Island a l’air frais dans un retour à ses jours de reine de beauté avant de devenir fonctionnaire.

La beauté de 25 ans a fait ses débuts à la télévision lundi en tant que l’une des premières filles à entrer dans la célèbre villa.

Instagram

Sharon est méconnaissable en tant que reine de beauté en 2014[/caption]

Et il a maintenant été révélé qu’elle a remporté le Miss Crown & Glory UK en 2014.

Sharon n’avait que 18 ans à l’époque et a l’air remarquablement différente en un clin d’œil qui a été partagé par le concours sur Instagram.

Sur la photo, elle pose aux côtés d’un groupe d’autres femmes, rayonnante avec sa couronne et sa ceinture de vainqueur exposées.

Elle porte une robe ornée de paillettes argentées avec des panneaux transparents, et ses cheveux désormais courts sont lisses et descendent jusqu’à la taille.

Rex

Elle est entrée dans la villa lundi[/caption]

Rex

Elle a l’air remarquablement différente dans la villa[/caption]

Shannon porte un maquillage épais pour les yeux pour la cérémonie, avec ses sourcils nettement plus fins qu’ils ne le sont sur Love Island – et ses lèvres semblent également beaucoup plus pleines dans la série.

Le concours a sous-titré l’ancienne photo: « Nous avons entendu la nouvelle et nous sommes tous derrière @sharongaffka lors de sa prochaine aventure sur Love Island.

« La meilleure chose à propos des aventures est le soutien de l’industrie du concours et nous sommes ravis que vous en obteniez de plus en plus chaque année depuis que vous avez remporté Miss Crown & Glory UK 2014 Félicitations Sharon et bonne chance. «

Rex

La belle embrasse Aaron dans Love Island ce soir[/caption]

Sharon a participé à de nombreux concours pendant son règne en tant que reine de beauté, mais l’a ensuite abandonnée pour travailler pour le ministère des Transports en tant que responsable des opérations.

L’insulaire s’est associé à l’enseignant Hugo Hammond le soir du lancement, mais les fans ont été scandalisés lorsqu’il a admis plus tard qu’il « ne la ramènerait pas chez ses parents ».

Le couple a décidé à l’amiable qu’ils étaient mieux en tant qu’amis, mais la chance de Sharon semble changer dans l’épisode de ce soir après s’être rapprochée d’Aaron Francis – avec qui elle a même partagé un baiser effronté.