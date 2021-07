Sharon fait semblant de vouloir qu’Hugo reste dans la villa, affirment les fans de Love Island après l’avoir fait pleurer la semaine dernière

Les fans de LOVE Island ont affirmé que Sharon Gaffka FUT ses sentiments pour Hugo Hammond dans une tentative désespérée de rester dans la villa après l’avoir fait pleurer la semaine dernière.

Dans l’épisode de l’émission d’hier soir, l’enseignante d’éducation physique de 22 ans a formé un couple d’amis avec le fonctionnaire de 25 ans pour la protéger d’être larguée de l’île.

Hugo et Sharon sont en couple d'amitié

Mais Sharon a dit qu'elle développait des sentiments amoureux pour lui ce soir

Et ce soir, Sharon a été vue en train de parler à Kaz d’avoir des sentiments amoureux pour le beau gosse – ce qui a laissé les téléspectateurs perplexes.

Les fans de l’émission de rencontres ITV2 étaient déjà convaincus que les scènes clés n’avaient pas été diffusées après qu’Hugo ait fait référence à son amitié étroite avec Sharon lors de la cérémonie de recouplage.

Et quand Sharon a commencé à s’évanouir devant Hugo ce soir, ils se sont demandé à quel point c’était légitime – soulignant qu’elle l’avait laissé en larmes il y a à peine une semaine.

Sharon et Faye étaient devenus furieux lorsque l’enseignant avait dit qu’il n’aimait pas les « fausses » filles, et l’a ensuite confronté pour les commentaires faits – les deux filles ayant eu des boulots de seins et des remplisseurs de lèvres dans le passé.

Les fans ont souligné qu'elle l'avait fait pleurer la semaine dernière

Il s’est excusé d’avoir bouleversé les femmes à l’époque et a également été vu en train de pleurer à cause de l’altercation.

S’adressant à Twitter, les fans ont demandé comment Sharon avait pu se retourner si rapidement contre Hugo – et ont affirmé qu’elle faisait seulement semblant d’avoir un intérêt romantique pour rester dans la série.

L’un d’eux a écrit: « Comme si Sharon aimait Hugo ??? Elle ferait n’importe quoi pour rester. »

Un autre a ajouté : « Sharon n’a-t-elle pas fait pleurer Hugo ?? Maintenant, elle veut être avec lui ?

Un troisième a partagé: « Je ne fais pas du tout confiance à Sharon, prétendant qu’elle a envie d’Hugo pour qu’elle puisse rester. »

Un autre a dit: « Sharon n’as-tu pas fait pleurer Hugo il y a quelques épisodes ??? Tu veux dire que tu l’aimes ??? »

Un cinquième a tweeté: « Sharon fait semblant, je m’en fiche. Pauvre Hugo, elle ferait mieux de ne pas le jouer. »

Et Sharon et Hugo ont failli rater ce soir lorsque les téléspectateurs les ont élus les trois meilleurs couples les moins compatibles de la villa aux côtés de Chloe et Toby, et de Brad et Lucinda.

Ils ont échappé de justesse à prendre une décision brutale, révélant que Brad et Lucinda avaient atterri en bas – et doivent maintenant décider entre eux lequel doit rester dans la villa.

Les fans ont salué la tournure « brutale » sur les réseaux sociaux, louant Love Island pour avoir enfin livré un drame bien nécessaire.