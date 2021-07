Sharon de Love Island fait creuser sauvagement qu’Hugo n’a pas de «chimie» avec AJ et que le jumelage est «unilatéral»

Sharon de LOVE Island a fait une fouille sauvage au sujet d’Hugo n’ayant pas de «chimie» avec AJ – et a insisté sur le fait que le jumelage est «unilatéral».

Le fonctionnaire de 25 ans est devenu le dernier insulaire à quitter la villa lors de l’émission de dimanche après que le nouveau venu AJ ait choisi de se mettre en couple avec Hugo.

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

4 Sharon de Love Island a parlé du couple d’Hugo et d’AJ après avoir été larguée de la villa Crédit : Érotème

4 AJ a choisi Hugo lors du recouplage mais Sharon ne pense pas qu’ils aient de chimie Crédit : Érotème

Sharon et Hugo, 22 ans, formaient un couple d’amis bien que Sharon ait commencé à voir l’enseignante sous un jour romantique avant sa sortie.

Parlant de son nouveau couple avec AJ, 28 ans, dimanche après-midi, Sharon n’a pas mâché ses mots.

Elle a déclaré à l’animatrice Laura Whitmore: « J’ai vu la chimie d’AJ à Hugo mais pas nécessairement réciproque sur la base des conversations que j’ai eues avec Hugo à propos de leurs discussions, cela semblait unilatéral.

« Hugo a toujours été très ouvert avec moi au sujet de ses conversations avec AJ, donc je n’ai rien vu de travailler là-bas. »

Laura a demandé si Hugo et AJ allaient bien et Sharon a répondu : « Je lui ai dit [Hugo] à plusieurs reprises qu’il doit être plus ouvert d’esprit parce que votre fille parfaite à 100 % pourrait ne jamais franchir la porte.

« Je pense qu’il a donné cette chance à AJ mais je pense qu’il y a des qualités dont Hugo a vraiment besoin qui ne sont pas là dans AJ. »

Lors du recouplage, AJ a déclaré à propos d’Hugo: « Il est magnifique, depuis que je suis entré dans la villa, il m’a fait me sentir si à l’aise.

« Je veux explorer où nous pourrions aller en couple et apprendre à le connaître un peu plus. »

Après, Hugo a même exprimé sa surprise qu’elle l’ait choisi, en lui disant : « Pourquoi moi ? Je n’ai pas vu ça venir, je pensais que ça allait être Liam. »

AJ a réitéré ce qu’elle avait dit dans son discours, en disant: « Tu es celui avec qui je me sens le plus à l’aise. Et tu es si magnifique. »

4 Sharon a déclaré que le jumelage était «unilatéral» de la part d’AJ Crédit : Érotème

Love Island continue le lundi 19 juillet à 21h sur ITV2.