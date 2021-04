SHARON Bentley revient avec une histoire sanglante et emménage avec Rita ce soir sur Coronation Street – alors que Jenny complote pour l’exposer.

La trublion – qui est jouée par Tracie Bennett – a été vue pour la dernière fois sur les pavés en 1999 lorsqu’elle a tenté de vendre le Kabin sous les pieds de Rita.

La semaine prochaine, Brian prend un appel affirmant que Rita a été nominée pour un Golden Heart Award et suppose que c’est un canular de l’un des trolls de Cathy.

Plus tard, Brian supplie Cathy de rentrer chez elle et promet que les trolls ont abandonné.

Alors que Gemma et Rita discutent dans le Kabin, elles sont interrompues par l’arrivée de Sharon Bentley.

Sharon laisse tomber la bombe selon laquelle elle a nominé Rita pour le Golden Heart Award pour ses talents de nourrice et continue de s’excuser pour la façon dont elle l’a traitée il y a toutes ces années.

Les femmes se dirigent vers les Rovers, et Rita et Gemma sont choquées lorsque Sharon explique qu’elle a un cancer et que Ian s’est enfui avec une femme qu’il a rencontrée sur Internet.

Rita présente Sharon à Jenny, expliquant qu’elle a également encouragé Jenny.

Mais Jenny est hostile et convainc plus tard Gemma que Sharon ne peut pas faire confiance.

Plus tard, ils expliquent clairement qu’ils ne laisseront pas Sharon blesser à nouveau Rita et qu’elle doit disparaître brusquement.

Plus tard dans la semaine, lorsque Rita a eu vent de leur plan, elle intervient et leur dit d’arrêter de se mêler, affirmant que Sharon mérite une seconde chance.

Rita insiste pour que tous vont prendre un verre au bistrot pour faire la paix les uns avec les autres.

Alors que la réunion touche à sa fin, Sharon dit en larmes à Rita que son frère Wayne est mort et qu’elle est seule, ce qui amène Rita à suggérer d’emménager avec elle pendant quelques semaines.

Est-ce que Sharon va causer des problèmes?

Le patron de Corrie, Ian MacLeod, a révélé que Sharon se révélerait en effet dangereuse alors qu’elle impliquait Rita dans un complot mortel.

Le patron du savon a expliqué: «C’est extrêmement excitant de voir quelqu’un du calibre de Tracie revisiter un rôle si riche en histoire et avec une psychologie si compliquée.

«Sharon revient sur des ponts gravement brûlés pour renouer avec Rita – mais très rapidement sa présence devient déstabilisante et extrêmement dangereuse, d’une manière que j’espère que les téléspectateurs ne verront pas venir.

«La grande question est: qu’est devenue sa vie depuis son dernier passage dans la rue?

«La réponse à cette question conduira une histoire massive pour nous, qui se poursuivra jusqu’à l’été et au-delà», a-t-il ajouté.

Parlant de son retour, l’actrice Tracie a déclaré: «Je suis absolument ravie de retourner sur les pavés. C’est un rêve devenu réalité pour moi.









«J’ai passé un moment formidable là-bas et j’ai hâte de travailler à nouveau avec Barbara et de me familiariser avec les intrigues qu’ils ont planifiées pour Sharon.

«J’ai été approché pour la première fois il y a environ 18 mois, j’étais impatient et excité de voir ce qui m’attendait, mais mon horaire de travail et ensuite la pandémie ont fait qu’il a fallu jusqu’à maintenant pour que tout se réunisse.

«Je suis tellement heureuse de pouvoir enfin le dire à tout le monde car il a été difficile d’essayer de garder le secret», a expliqué l’actrice.