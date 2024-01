Sharon Aloni Cunio : Une otage israélienne libérée dit qu’elle a été détenue à l’hôpital de Gaza avec des dizaines d’autres

CNN

Cela fait plus de 50 jours que les militants du Hamas ont libéré Sharon Aloni Cunio et ses jumelles de trois ans, mais elle reste hantée par son temps d’otage – dont la majeure partie, selon elle, a été passée dans un hôpital de Gaza – et aspire à son mari qui reste captif dans l’enclave palestinienne.

“Je suis à la fois mère et père en ce moment”, a-t-elle déclaré mercredi à Anderson Cooper de CNN. Cependant, lorsque ses enfants sont hors de vue, elle regarde des vidéos et écoute les messages vocaux de son mari, David Cunio, « pour se sentir connectée à lui – mais je suis plutôt déprimée ».

La famille d’Aloni Cunio faisait partie des plus de 250 personnes kidnappées le 7 octobre et emmenées à Gaza lors des attaques du Hamas contre Israël qui ont tué plus de 1 200 personnes.

Elle a déclaré à Cooper que même si sa famille avait été séparée dans le chaos des attaques, tous les quatre avaient été réunis en captivité lorsque des militants les avaient cachés aux côtés de dizaines d’autres otages détenus à l’hôpital Nasser, dans le sud de Gaza.

Dans un compte potentiellement nous soutient et les évaluations israéliennes selon lesquelles les hôpitaux étaient utilisés pour abriter des otages, Aloni Cunio a déclaré qu’il y avait trois chambres à l’hôpital Nasser, chacune abritant entre 10 et 12 captifs et qu’ils étaient soignés par un infirmier tous les deux jours. “Il savait qui nous sommes, il a accepté”, a-t-elle déclaré.

CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante le compte d’Aloni Cunio.

La femme de 34 ans a également déclaré à Cooper que même si elle avait finalement été libérée aux côtés de ses jumelles, Yuli et Emma, ​​lors d’une trêve d’une semaine fin novembre, sa liberté était douce-amère car elle avait été forcée de laisser David derrière elle.

“Je ne pouvais pas être heureuse du fait que nous ayons été libérés en raison de mes inquiétudes concernant David, sa santé… et son état d’esprit”, a-t-elle déclaré.

Forum des familles d’otages et de personnes disparues Emma Cunio, 3 ans, a été séparée de sa famille lors de l’attaque du 7 octobre.

Kidnappé et séparé



Le 7 octobre, des militants itinérants avaient incendié leur maison dans le kibboutz de Nir Oz alors que la famille se cachait dans une pièce sécurisée aux côtés de la sœur et de l’enfant d’Aloni Cunio, Danielle Aloni et Amelia.

Ils ont tous été kidnappés alors qu’ils fuyaient la maison en feu, mais dans la mêlée, Aloni Cunio et son mari se sont séparés de l’une des jumelles, Emma, ​​et ils ont craint que le pire ne lui arrive.

Aloni Cunio a été emmené à Gaza sur un tracteur avec David et Yuli et détenu dans une maison gardée par deux militants du Hamas. Au cours de leur neuvième jour là-bas, une maison voisine a été bombardée et, dit-elle, ils ont ensuite été emmenés en ambulance à l’hôpital Nasser.

“Ils ont amené une ambulance [and] a déguisé David en cadavre. Ils m’ont mis des vêtements arabes traditionnels, ils m’ont mis Yuli et l’ont recouverte d’un drap », a-t-elle déclaré. «Il y avait environ trois chambres d’otages [in the hospital]. Chacune pouvait accueillir de 10 à 12 personnes, dans de petites pièces de 12 pieds carrés. Donc pas beaucoup de place. »

C’est là qu’elle a finalement retrouvé Emma. Des militants du Hamas voulaient filmer la famille « et soudain, j’ai entendu la voix d’un bébé qui pleurait devant la porte » qui ressemblait à celle d’Emma, ​​a-t-elle déclaré. Au début, elle pensait avoir des hallucinations, mais quelqu’un est entré avec Emma et l’a remise à Aloni Cunio « comme un paquet », a-t-elle déclaré.

Il a fallu quelques nuits pour calmer Emma car « elle se réveillait en criant et ne se calmait pas pendant des heures », ce qui poussait les militants à « nous crier dessus de nous taire », a-t-elle expliqué.

Aloni Cunio a parlé des dures conditions de vie qu’ils ont endurées en captivité. Ils dormaient sur un oreiller couvert de sang et il y avait une salle de bains à l’extérieur de leur chambre, mais l’ouverture de la porte pouvait prendre des heures – un supplice surtout quand « nous avions tous de la diarrhée et des vomissements ».

À un moment donné, on leur a donné un seau et un verre pour se doucher, mais elle a déclaré qu’elle n’avait pu se doucher que cinq ou six fois au cours des deux mois où ils étaient là. Ils étaient à peine nourris et elle a décrit la nourriture qu’ils recevaient comme étant moisie.

Pendant tout ce temps, la situation pesait lourdement sur les parents. Aloni Cunio n’avait pas ses médicaments contre la dépression et dit qu’elle « pleurait presque tous les jours ». La frustration de David l’a amené à « se frapper au visage parfois jusqu’à ce qu’il saigne », a-t-elle ajouté.

Même lorsqu’elle a appris qu’elle allait être libérée, il n’y avait guère de raisons de se réjouir.

David a été emmené hors de la pièce et le Hamas lui a dit que l’accord conclu avec Israël prévoyait de renvoyer uniquement les femmes et les enfants. On lui a également dit qu’il allait être emmené là où les autres hommes étaient détenus.

“Nous sommes restés assis là et avons pleuré et je l’ai supplié de ne pas y aller et il m’a dit qu’il avait tellement peur et m’a demandé de me battre pour lui”, a-t-elle déclaré.

Elle a même essayé de convaincre David de la laisser rester avec lui et que les jumeaux retournent seuls en Israël. “Nous avons une famille extraordinaire des deux côtés, je sais qu’ils prendront bien soin d’eux”, a-t-elle déclaré à propos de la conversation qu’elle a eue avec lui. Mais finalement, elle n’a pas eu le choix et David a été emmené le 24 novembre.

Quelques jours plus tard, la Croix-Rouge a ramené Aloni Cunio et ses filles en Israël.

Désormais, elle doit observer de loin, mais chaque rapport faisant état d’une mort d’otage en captivité la rend encore plus déterminée à obtenir la libération de David et des 104 autres otages qu’Israël croit être encore en vie à Gaza.

“Tout doit être fait pour conclure un accord et les ramener à la maison”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle voulait que David sache qu’elle se bat pour lui.

“Parce que tu le mérites, et je t’aime et j’ai hâte de te voir.”