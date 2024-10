Sharon accuse Daniel du meurtre de Heather

Dans un Jeune et agité avant-première pour la semaine du 47 au 11 octobre, les murs se referment sur Sharon. Lisez la suite pour plus de détails et regardez la vidéo ci-dessous.

La semaine dernière, Jack a mis Diane au courant des problèmes à Newman, avec Lily et Victor essayant de reprendre Abbott-Chancelier, mais Victoria défendant Billy. Diane ne semblait pas s’en soucier, estimant que Billy était son pire ennemi. Elle voulait se concentrer sur le remplacement de Kyle chez Jabot, et Jack sentait que Diane se souciait plus de l’entreprise que de leur fils et de cette famille. La semaine prochaine, les griffes sortent alors que Diane dit à Jack : « Je ne pense pas que tu sois jamais pleinement attaché à l’idée que j’ai changé, que je ne suis plus la même garce manipulatrice qu’avant. » Elle jette sa serviette sur la table. Jack proteste : « Diane… » Elle lève la main, « Non ! J’en ai marre.

Sharon est rentrée chez elle, toujours hantée par Cameron, mais a tenté de jouer cool et de ne pas révéler ce qui s’était passé avec Heather. Pendant ce temps, Daniel a reçu la nouvelle choquante que le corps de Heather avait été retrouvé et il a dû annoncer à leur fille Lucy que sa mère était morte. Non seulement elle était morte, mais l’autopsie a montré qu’elle avait été assassinée !

En arrivant, essayant de brouiller les pistes, Sharon fourre les serviettes ensanglantées de la mort de Heather dans la cave à alcool de Daniel. Attendez, est-ce qu’elle accuse Daniel de la mort de Heather ? Pendant ce temps, Chance dit à Daniel : « Eh bien, quelque chose de surprenant s’est produit. Nous avons essayé de localiser le téléphone de Heather.

Finalement, Lucy demande à Chance : « Que se passe-t-il maintenant ? Chance répond : « Une personne de plus à interroger. » Sharon est-elle sur le point d’être condamnée pour le meurtre de Heather, ou un autre rebondissement pourrait-il libérer Sharon ?

Vidéo: Jeune et agité/Facebook