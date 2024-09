Sharon a-t-elle vraiment tué Heather ?

Dans un Jeune et agité avant-première pour la semaine du 30 septembre au 4 octobre, comment diable Sharon va-t-elle échapper à la prison ? Lisez la suite pour plus de détails et regardez la vidéo ci-dessous.

Après avoir fui Genoa City au milieu de la nuit et s’être installée dans un motel miteux, Sharon a continué à être hantée par les visions de Cameron, qui n’arrêtait pas de la narguer pour se venger de Daniel.

Après un cauchemar où il voyait Daniel, dont la tête était couverte de sang, prononcer le nom de Cassie, Cameron l’a poussée à réaliser son rêve. Il lui a dit que c’était le seul moyen pour elle d’obtenir justice pour Cassie et de se sentir à nouveau entière. Il lui a ensuite incité à découvrir une petite bouteille noire dans son sac, qui, selon Cameron, était un poison mortel. Sharon s’est vite retrouvée à pénétrer par effraction chez Daniel et à empoisonner son whisky !

C’est à peu près à ce moment-là que l’enfer s’est déchaîné. Sharon s’est battu avec Cameron, s’est libéré de son influence et a versé le whisky. C’est alors qu’Heather a trouvé Sharon à la place de Daniel ! La prochaine chose que vous savez, Heather est morte et Sharon jette son corps sur un pont !

En arrivant, Daniel, fronçant les sourcils et baissant les yeux sur quelque chose qu’il tient, dit à Lucy : « Ta mère ne rentre pas à la maison. » Alors Heather est-elle vraiment mort? Pendant ce temps, Sharon dit à Nick et Mariah : « C’est pour ça que j’ai avoué. » Nick demande : « Avoué quoi ?

Si Sharon a tué Heather, comment pourra-t-elle vivre avec elle-même ? Au moins, nous pouvons deviner comment elle va éviter la prison.

Assurez-vous de lire notre Jeune et agité spoilers pour découvrir qui Nick réconforte et ce que Lily pourrait regretter.

Parcourez notre galerie de photos ci-dessous pour réfléchir aux stars du feuilleton que nous avons perdues en 2024.

Vidéo: Jeune et agité/Facebook