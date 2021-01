Sharna Burgess garde une lèvre serrée!

le Danser avec les étoiles championne peut être un livre ouvert sur les médias sociaux, mais il y a quelques sujets qu’elle ne pas prêt à discuter publiquement – comme sa romance supposée avec le nouveau single Brian Austin Green.

Vendredi soir, la danseuse de 35 ans s’est rendue sur Instagram Stories et a demandé à ses followers de lui poser leurs questions brûlantes sur « l’amour, la vie, les conseils, toutes les choses ». Sans surprise, de nombreux fans de Sharna se sont interrogés sur l’état de sa relation, d’autant plus qu’elle et l’acteur de 47 ans ont récemment passé des vacances torrides à Hawaï.

« Lol. Vous n’abandonnez pas celui-ci, » répondit-elle à la question d’un adepte lorsqu’on lui posa la question sur sa vie amoureuse. « Il est presque impossible de trouver de vraies questions parmi celles sur l’état de ma relation. »

«Je dis cela avec amour et gentillesse», a-t-elle poursuivi, «Laisse tomber».

Cependant, tout le monde ne l’a pas interrogée sur la Beverly Hills, 90210 alun. Certains ont félicité Sharna pour avoir donné la priorité à son bonheur et être tombée amoureuse d’elle-même en premier. « La meilleure chose que j’ai jamais faite, » répondit-elle avec un emoji coeur rouge, « Eh bien l’un d’eux lol. »