Sharna Burgess, pro du « DWTS », partage avec quelle célébrité « difficile » elle ne pouvait pas « être seule dans la pièce »

Il y a une célébrité avec laquelle Sharna Burgess, pro de « Danse avec les stars », ne travaillerait plus.

Dans le premier épisode de son podcast « Old-Ish » avec son partenaire Brian Austin Green, Burgess a décomposé plusieurs saisons de l’émission à succès ABC à laquelle elle a participé.

En parlant de la saison 29, la danseuse de salon australienne a révélé que son partenaire était « difficile ».

« J’avais un partenaire qui était vraiment difficile – et je n’en dis pas trop parce que je ne veux pas – je n’ai pas pu être seule dans la pièce avec lui après les deux premières semaines à cause de choses qui se sont produites », a-t-elle déclaré. a déclaré au point de vente. « C’était difficile et nous avons été éliminés très rapidement. »

Bien que Burgess ne l’ait pas nommé, elle a concouru avec Jesse Metcalfe lors de la 29e saison de la série. Le duo a été éliminé dès la quatrième semaine.

Le publiciste de Metcalfe a publié une déclaration à TVLine.

« Si elle fait référence à une époque où notre client Jesse Metcalfe travaillait avec Mme Burgess il y a quatre ans, le seul souvenir était qu’ils ne s’entendaient pas », indique le communiqué. « Les insinuations vagues sont non seulement imprudentes, mais également hors de propos. »

Les représentants de Metcalfe n’ont pas répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Sharna a également évoqué d’autres saisons auxquelles elle a participé, y compris les défis auxquels elle et Green ont été confrontés dans leur relation personnelle.

« Le même producteur exécutif qui n’est plus là, je n’ai pas aimé ce qu’il a fait avec la série », a déclaré Burgess. « En entendant les gens autour de moi dire qu’ils essayaient vraiment de mettre en lumière notre relation, pas ses trucs neurologiques, pas son expérience, pas notre travail ensemble, mais presque dire que notre relation était le problème avec la danse d’une manière ou d’une autre. .

« J’ai envoyé un texto à quelqu’un à ce moment-là et je lui ai dit : ‘Hé, ce n’est pas pour cela que nous avons signé. Si c’est ce que vous voulez pour nous, vous devez simplement nous éliminer parce que nous ne pouvons pas faire ça.’ Et nous avons ensuite été rapidement éliminés. »

Burgess et Green ont commencé à se fréquenter en 2019. Après que le duo ait été éliminé après la quatrième semaine de « DWTS », le couple a révélé qu’il attendait son premier enfant. En juin 2022, Burgess a donné naissance à son fils Zane Walker Green.

Burgess a retiré la saison 31 de « Danse avec les stars » après la naissance de son fils. Depuis, on ne lui a plus demandé de revenir dans l’émission.

« La saison dernière, j’étais censée revenir, mais Zane n’avait que huit semaines. … J’avais juste l’impression que j’avais besoin d’être mère avec Zane », a-t-elle déclaré. « C’était toujours : ‘Je veux revenir l’année prochaine’ et ‘Bien sûr, nous t’aimons, nous t’aurons toujours.' »

Elle a révélé lors de ses débuts en podcast qu’il n’y avait « aucune ombre » à propos de « DWTS » après qu’on ne lui ait pas demandé de répondre.

« Non seulement c’est une question d’ego de ‘ils ne voulaient pas de moi’, mais c’est aussi cette déception », a-t-elle déclaré. « Je pensais que j’allais avoir ce moment pour m’exprimer et être moi avant bébé, moi avant les enfants, moi avant Bri. »