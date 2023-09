Sharna Burgess, pro du « DWTS », admet avoir abusé de drogues chez des adolescentes et avoir fumé de la méthamphétamine à 17 ans : « Moments effrayants »

Sharna Burgess parle franchement de sa toxicomanie passée.

Le pro de « Danse avec les stars », 38 ans, se souvient également d’avoir emprunté une « pente glissante » en fumant de la méthamphétamine lorsqu’il était jeune adolescent.

« J’avais 17 ans », a commencé Burgess lors de son podcast « Oldish ». « Et c’était probablement à la fin de trois jours d’éveil, et nous étions assis dans le jardin de la maison de quelqu’un et une pipe à crack circulait avec de la méthamphétamine dedans. »

Burgess anime le podcast « Oldish » avec son fiancé Brian Austin Green et Randy Spelling.

Elle a continué à expliquer ses mauvaises habitudes et comment tout a commencé.

« Je fumais de la méthamphétamine depuis un petit moment, pas tous les jours mais de temps en temps… À cette époque, c’était une drogue de fête, et je faisais la fête trois à quatre jours par semaine. »

Burgess a admis qu’elle avait commencé à consommer de la méthamphétamine en raison d’une blessure au genou, mais a réfléchi à son « moment de clarté » lorsqu’elle a réalisé qu’elle devait arrêter le plus tôt possible.

« J’étais assis là à regarder ce tuyau passer et l’univers, Dieu – peu importe comment vous l’appelez – m’a donné ce moment et j’ai vu tout le monde assis en face de moi avec une totale clarté sur ce à quoi ressemblait mon avenir. »

Elle a poursuivi en disant qu’à l’époque, elle était championne australienne de danseuse de salon et qu’elle savait qu’elle devait immédiatement modifier son style de vie.

« J’ai représenté mon pays aux Championnats du monde. J’étais une athlète, la meilleure du pays à l’époque, et à cause d’une blessure au genou, je suis tombée », a-t-elle déclaré. « Mais j’ai réalisé jusqu’où j’allais [fallen] et à quel point j’avais besoin de revenir auprès de cette personne, que ce n’était pas pour cela que j’étais destiné. »

Green, 50 ans, a demandé à Burgess si elle avait déjà cherché un traitement pour sa toxicomanie. Burgess a parlé d’une expérience de mort imminente qui l’a incité à réévaluer sa consommation de drogue.

« Il y a eu des moments vraiment effrayants », se souvient Burgess après avoir été soigné par les ambulanciers. « Il y a eu un moment lors d’une rave où j’étais incroyablement déshydraté et j’avais pris trop de choses et j’ai commencé à mousser un peu dans la bouche parce que j’étais tellement déshydraté. »

Burgess a ajouté que la danse était sa grâce salvatrice et qu’elle était « reconnaissante » envers sa mère pour avoir été une « lumière brillante » tout au long de sa toxicomanie.

« J’ai perdu ma façon de gérer les choses même si je ne le savais pas à l’époque », a-t-elle réfléchi. « Je pense que la force [to get sober] Je suis venu en réalisant que je devais y revenir. »

Burgess a récemment annoncé ses fiançailles avec Green avec Fox News Digital et a révélé que le couple gardait secret cet événement capital depuis un certain temps.

« En fait, nous sommes fiancés depuis deux mois », a déclaré Burgess sur le tapis rouge du iHeartRadio Music Festival. « Ça a été magnifique d’avoir ce moment pour nous-mêmes. »

Green a ajouté à quel point il était spécial de célébrer leurs fiançailles à l’insu du monde.

« Ça fait du bien que tout le monde le sache maintenant, mais je suis content que nous ayons cet espace juste pour nous », a fait remarquer la star de « Beverly Hills, 90210 ».

Burgess et Green ont accueilli leur premier enfant ensemble en juin, un fils nommé Zane Walker Green.

Green partage trois enfants avec son ex-femme Megan Fox : Noah, Bodhi et Journey. Il a également un fils, Kassius, avec son ex-petite amie Vanessa Marcil.