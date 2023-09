Sharna Burgess, pro de « DWTS », critique le casting d’Adrian Peterson après des accusations présumées de maltraitance d’enfants

Sharna Burgess, ancienne de « Danse avec les stars », est déconcertée par une célébrité qui a participé à la saison 32 de l’émission-concours.

Au cours du dernier épisode de son podcast « Old-ish », elle a appelé un candidat et les raisons pour lesquelles il ne devrait pas participer à « Danse avec les stars ».

« Il y a une personne que j’aimerais partager et dont je suis vraiment choquée, c’est Adrian Peterson, le joueur de football… », a partagé Burgess sur sa plateforme.

« L’homme a été accusé de maltraitance envers son fils de quatre ans et la façon dont il le punit est tout simplement dévastatrice pour moi. »

En 2018, l’ancien joueur des Vikings a déclaré dans une interview avec le Bleacher Report qu’il utilisait toujours une ceinture pour discipliner son fils, bien qu’il ait purgé une suspension d’un an dans la NFL pour des accusations de maltraitance d’enfants.

« J’ai dû discipliner mon fils et lui donner une fessée l’autre jour avec une ceinture », aurait déclaré Peterson.

Peterson, 38 ans, a été accusé de maltraitance sur enfant en 2014 pour avoir prétendument donné une fessée à son fils de quatre ans avec un interrupteur. Le garçon aurait reçu des coupures et des contusions sur tout le corps, selon certaines informations.

Il a été condamné à une amende de 4 000 $, a effectué 80 heures de travaux d’intérêt général et a été soumis à deux ans de probation en plus de sa suspension d’un an dans la NFL.

Pendant ce temps, le pro de « Danse avec les stars » a continué d’exprimer sa déception quant au casting de Peterson. « Je vous le dis maintenant, si j’entrais dans une pièce et que c’était mon partenaire, je me retournerais et je sortirais immédiatement. Il n’y a aucun moyen – étant maintenant mère – que je sois capable de supporter ça. »

En février dernier, Peterson a été arrêté après que la police de l’aéroport a déclaré avoir répondu à un incident de violence domestique qui aurait eu lieu sur un vol à destination de Houston. La police a déclaré que l’avion s’était retiré de la porte d’embarquement mais avait été contraint de faire demi-tour en raison d’une prétendue altercation verbale et physique entre Peterson et son épouse, Ashley Peterson.

En mai dernier, le couple a annoncé qu’ils accueillaient ensemble un troisième enfant.

Peterson devrait danser avec Britt Stewart, pro de « Dancing with the Stars ». Après que les deux hommes aient été chargés de danser ensemble, le compte Instagram de Stewart a été inondé de commentaires négatifs alors que les fans désapprouvaient le partenariat.