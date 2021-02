Sharna Burgess loue la coparentalité de Megan Fox et Brian Austin Green

Sharna Burgess n’a que des compliments pour les compétences parentales de son petit ami Brian Austin Green et son ex-femme, Megan Fox.

Le joueur de 35 ans Danser avec les étoiles pro était un invité du programme de chat de jour australien Le spectacle du matin le vendredi 19 février, où elle a félicité l’ancien couple pour le travail qu’ils ont accompli en élevant Voyage, 4, Bodhi, 7 et Noé8. Par inadvertance, Sharna a également précisé qu’elle ne savait pas trop comment se référer à Megan, en tant que Tortues Ninja Teenage Mutant l’actrice et Brian n’ont pas encore finalisé leur divorce.

« C’est un père merveilleux, et lui et sa femme – euh, ex-femme – ont élevé trois beaux enfants », a déclaré le danseur. « Et ils sont si merveilleux, gentils, gentils et attentionnés, et ils ont fait un travail incroyable. »

Sharna a également partagé que Brian et Megan avaient pu rester civils au cours de leur procédure de divorce et qu’ils l’avaient mise à l’aise.

«Je pense qu’ils font un excellent travail dans la gestion de leur situation, alors je suis reconnaissante d’avoir pu m’y intégrer, dans leur monde», a-t-elle poursuivi.