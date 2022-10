Sharmila Tagore recrée sa scène emblématique du train Mere Sapno Ki Rani

Tanuja et Sharmila Tagore apparaîtront bientôt sur Indian Idol 13. Selon une bande-annonce récente, les acteurs sont apparus dans “l’épisode spécial des principales dames” de l’émission de téléréalité chantée. Dans la vidéo, Sharmila imite l’une de ses apparitions à l’écran les plus reconnaissables du film Aradhana de 1969. L’acteur a interprété la scène sur scène aux côtés de l’animateur Aditya Narayan et du concurrent Rishi Singh alors qu’il chantait la chanson populaire Mere Sapno Ki Rani.

Une chanson bien connue d’Aradhana, Mere Sapno Ki Rani, met également en vedette Rajesh Khanna, Sujit Kumar et Sharmila. Célèbre, les personnages de Rajesh et Sujit ont suivi le petit train dans un véhicule pendant que la chanson était filmée dessus à Darjeeling.





Sharmila Tagore et Tanuja ont été accueillis par les juges d’Indian Idol, Neha Kakkar, Vishal Dadlani et Himesh Reshammiya, dans la vidéo. Rishi Singh a ensuite interprété Mere Sapno Ki Rani tandis que Sharmila et Aditya Narayan ont reconstitué le moment célèbre de la chanson. Lorsque Eight Bells Toll d’Alistair MacLean était le livre que l’acteur chevronné utilisait alors qu’elle posait dans une réplique de wagon de chemin de fer tandis que Rishi et Aditya remplaçaient Rajesh Khanna et Suji.

Pour les non-initiés, le ministre de l’Enseignement supérieur et des Affaires tribales du Nagaland, Temjen Imna Along, avait réagi après qu’un internaute ait critiqué l’émission de chant ‘Indian Idol pour son parti pris envers les candidats du Nord-Est. Partageant le meme “Oh, hum bhi bana lenge” d’Aman Gupta Shark Tank sur les réseaux sociaux, le ministre a répondu au commentaire de l’utilisateur.

Une émission de téléréalité chantée intitulée Indian Idol est actuellement présentée par Aditya Narayan et jugée par Neha Kakkar, Vishal Dadlani et Himesh Reshammiya. Le programme, qui en est actuellement à sa treizième saison, est diffusé tous les samedis et dimanches à 20 h sur la télévision de divertissement Sony.