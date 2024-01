Sharmila commence sa tournée en Andhra et lance un défi ouvert au gouvernement de Jagan | Dernières nouvelles Inde

La nouvelle présidente du Congrès d’Andhra Pradesh, YS Sharmila, a lancé mardi sa tournée de neuf jours dans l’État depuis Itchapuram, dans le district de Srikakulam, et a défié les dirigeants du parti au pouvoir du Congrès YSR de montrer un projet de développement repris par son frère et ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy en 2017. les cinq dernières années. Le président du Congrès d’Andhra Pradesh, YS Sharmila, interagit mardi avec des voyageurs dans un bus à Srikakulam. (Image publiée par YS Sharmila sur X)

Sharmila a vivement réagi aux critiques formulées par son oncle et par le YSRCP, responsable des districts du nord de l’Andhra, YV Subba Reddy, selon lesquelles elle avait émigré de l’État voisin de Telangana et n’avait aucune connaissance des travaux de développement entrepris sous le régime de Jagan.

Restez à l’écoute de toutes les dernières mises à jour sur Ram Mandir ! Cliquez ici

« Montrez-moi un projet repris par le gouvernement de Jagan qui reflète le développement de l’État. Fixez une date, une heure et un lieu. Je suis prêt à vous accompagner avec des représentants des médias, des intellectuels et d’autres partis d’opposition. Laissez-moi aussi voir quel genre de développement Jagan a réalisé », a déclaré Sharmila.

Elle a demandé aux dirigeants du YSRCP ce qui était arrivé à Polavaram et où était située la capitale. « Où sont les projets d’infrastructure entrepris par le gouvernement Jagan au cours des cinq dernières années ? elle a demandé.

Sharmila a déclaré que tous les programmes sociaux comme Arogya Sri et l’approvisionnement gratuit en électricité du secteur agricole ont été conçus et mis en œuvre par son père et ancien ministre en chef, feu YS Rajasekhar Reddy (YSR). « En 2003, YSR a terminé son marathon padayatra à Itchapuram. Au cours de son marathon, il a personnellement vécu le sort des pauvres. Je suis revenue ici pour me tenir aux côtés des pauvres pour lesquels mon père s’est battu toute sa vie », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré qu’étant la fille d’YSR, elle cherchait la bénédiction du peuple pour relancer l’État-providence envisagé par son père. « Il y a eu une conspiration pour séparer l’YSR du Congrès. Il avait mis en œuvre tous les programmes sociaux au nom du Congrès. Il était un pilier de la force du Congrès et, en retour, le parti était sa force », a déclaré Sharmila.

Le chef du PCC a réfuté l’allégation selon laquelle le Congrès aurait insulté YSR en incluant son nom dans l’affaire CBI contre Jagan. «Sonia Gandhi m’a clairement dit que cela avait été fait par inadvertance. D’ailleurs, même le nom de Rajiv Gandhi a également été inclus dans le FIR dans l’une des affaires après sa mort. Même aujourd’hui, le haut commandement du Congrès a encore beaucoup de respect envers le YSR et Sonia Gandhi a déclaré que le parti n’oublierait jamais la contribution qu’il a apportée », a-t-elle déclaré.

Déclarant que YSR s’était fermement opposé au Bharatiya Janata Party (BJP) tout au long de sa vie, Sharmila a déclaré qu’il était regrettable que le gouvernement Jagan soit devenu une marionnette entre les mains du BJP, bien qu’il n’ait pas un seul député au sein de l’AP.

« Pas une seule fois, Jagan n’a présenté une forte demande pour l’octroi d’un statut de catégorie spéciale à l’Andhra Pradesh. Mais Rahul Gandhi a donné l’assurance catégorique que le Congrès, s’il était élu au pouvoir, accorderait le statut de catégorie spéciale à l’AP dès le premier jour », a-t-elle affirmé.

Pendant ce temps, le ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy a lancé une attaque voilée contre sa sœur, alors qu’il s’adressait à un rassemblement à Uravakonda, dans le district d’Anantapur, après avoir déposé ₹6 394 crores sur les comptes des groupes d’entraide de femmes pour la quatrième tranche du programme YSR Aasara.

Sans la nommer, précisant que des militants vedettes de l’État voisin ont débarqué dans l’Andhra Pradesh pour aider le président du parti Telugu Desam, N Chandrababu Naidu.

« Il y a un groupe de militants vedettes, appartenant à d’autres partis, qui tentent de soutenir Naidu. Ils restent dans l’État voisin et viennent à AP pour sonner de la trompette en faveur du TDP. Maintenant, une personne de plus qui a repris les rênes du parti qui a divisé l’Andhra Pradesh a rejoint ce mouvement au profit de Chandrababu Naidu », a déclaré Jagan.