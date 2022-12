Shark Week pas assez diversifiée – étude

Le populaire programme Discovery présente plus de commentateurs nommés « Mike » que de femmes, et plus de 90 % sont blancs

Selon un groupe de chercheurs, la “Shark Week” de Discovery Channel, une initiative vieille de 34 ans mettant en vedette le prédateur marin et les personnes qui l’étudient, est majoritairement blanche. Ils ont publié leurs conclusions avec la Public Library of Science le mois dernier – et ils ne parlent pas des requins.

Non seulement la programmation comportait beaucoup plus d’experts et de commentateurs masculins (78%) que de femmes – déjà un drapeau rouge dans un domaine qui compte actuellement plus de 50% de femmes – mais elle comprenait en fait plus d’hommes nommés “Mike” que les femmes du tout, ont découvert les chercheurs. Plus de 90% des 229 experts qui figuraient dans les épisodes qu’ils ont regardés étaient blancs.

“Quand il y a des centaines de personnes de couleur intéressées qui travaillent dans ce domaine, [and] quand mon domaine est composé de plus de la moitié de femmes, ce n’est peut-être plus un accident s’ils ne présentent que des hommes blancs“, a déclaré David Shiffman, écologiste de l’Université de l’Arizona et co-auteur de l’étude, au Washington Post lundi.

Lire la suite Deuxième femme tuée par un requin en mer Rouge

Une autre étude sur la diversité co-écrite par Shiffman a révélé que, si plus de la moitié des membres de l’American Elasmobranch Society, un groupe universitaire consacré à l’étude des requins et d’autres poissons, étaient des femmes, plus de 70 % de ses postes de direction étaient occupés par des hommes. .

Non seulement ceux qui étudient les requins sont mal représentés à l’écran, selon l’étude, mais les requins eux-mêmes ont été dépeints négativement. “Shark Week contribue probablement à la perception collective du public selon laquelle les requins sont mauvais », se sont plaints les chercheurs, tout en reconnaissant que « des messages de conservation limités apparaissent dans 53 % des épisodes analysés.” et qu’une étude précédente a en fait révélé que les téléspectateurs de Shark Week étaient plus soucieux de la conservation que les personnes qui ne regardaient pas la programmation.

Les chercheurs ont également déploré que les requins présentés soient insuffisamment diversifiés, observant que Discovery se concentre sur les trois espèces de requins les plus associées aux attaques de requins (faisant notamment référence à «le requin blanc Carcharodon carcharias” à la place de son surnom plus connu le “Grand requin blanc”) et non les plus menacées d’extinction.

LIRE LA SUITE: Baby Shark va avoir un long métrage

Discovery a refusé de commenter une précédente version de l’étude publiée en 2021, le pointant «[had] pas encore passé les approbations scientifiques.” La co-auteure de l’étude, Lisa Whitenack, affirme qu’elle a depuis fait l’objet d’un examen scientifique.