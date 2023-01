Shark Tank Saison 2 Les mèmes sont l’objet de ce fil Twitter

La saison 2 de Shark Tank India a à peine décollé et elle est déjà partout sur les réseaux sociaux. Les gens ont critiqué la façon dont la série semble avoir pris une tournure sentimentale avec beaucoup d’histoires dans un style typique d’Indian Idol. De plus, les gens sur Twitter ont manqué Ashneer Grover en tant que requin. Le co-fondateur de BharatPe était sans doute le juge le plus intéressant de la première saison de l’émission et la personne responsable de la majorité des mèmes qui en sont ressortis. « Yeh sab doglapan hai » et « bhai kya kar raha hai tu » sont devenus inscrits dans les annales des mèmes classiques.

Cependant, même lorsque Grover ne fait pas partie de la série, les mèmes continuent de suivre. Maintenant, un utilisateur de Twitter nommé Shubh s’est rendu sur la plate-forme de microblogging et a publié un modèle de mème de l’émission. “SHARK TANK S2 × Meme Templates”, lisez la légende. Jetez un coup d’œil :

Le panel de Shark pour Shark Tank India 2 comprend Peyush Bansal, Vineeta Singh, co-fondatrice de Sugar Cosmetics, Namita Thapar, directrice exécutive d’Emcure Pharmaceuticals, Anupam Mittal, PDG de People Group : Shaadi.com, Aman Gupta – co-fondateur et CMO chez boAt Lifestyle. Remplaçant Ashneer Grover est co-fondateur de CarDekho, Amit Jain. Alors que le spectacle a largement impressionné le public, il y a quelque chose qui a également laissé certaines personnes déçues. Beaucoup sont allés sur Twitter et ont expliqué à quel point la série était trop “émotionnelle”.

Pendant ce temps, dans une récente interview avec ETimes TV, les requins Anupam Mittal et Vineeta Singh ont été interrogés sur Ashneer Grover s’il leur manquera et si son absence aura un impact sur la nouvelle saison. Répondant à la question, Anupam a déclaré que le spectacle était plus grand que n’importe quel individu. «Je pense que ce spectacle est très grand et énorme. C’est un spectacle à travers lequel les Indiens peuvent réaliser leurs rêves et leurs aspirations.”

