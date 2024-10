La dernière saison de Mark Cuban sur Shark Tank a récemment été créée. L’homme d’affaires et personnalité de la télévision a récemment parlé de sa sortie de la série. En particulier, Cuban a révélé ce qui lui manquera le plus et le moins dans la série.

Il y a quelque chose qui rend Cubain particulièrement fier du spectacle

Shark Tank est un remake de la série britannique Dragons’ Den, elle-même un remake de la série japonaise The Tigers of Money. L’émission présente divers entrepreneurs qui font appel à cinq investisseurs en capital-risque, les « Sharks », pour investir dans leurs idées.

Cuban est apparu pour la première fois sur Shark Tank au cours de la saison 2 en tant qu’investisseur invité. Il rejoint la série à temps plein dès la saison suivante.

Mark Cuban sur « Shark Tank » – YouTube

Dans une conversation avec People, Cuban a parlé de la 16e saison, qui serait sa dernière. Comme il l’a partagé, « [It’s] ça va être plus sur l’équipage et le…