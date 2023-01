Shark Tank India-TMKOC meme laisse Aman Gupta en grand écart

Shark Tank India est de retour avec sa 2e saison, tout comme les mèmes. Le spectacle a gagné un immense public et les Sharks sont également devenus une référence de la culture pop. Avez-vous déjà imaginé ce qui se passera lorsque votre entrepreneur à l’écran préféré, Jethalal Champaklal Gadha de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, participera à Shark Tank India pour développer son Gada Electronics ? Cela semble intéressant, n’est-ce pas ?

Eh bien, un utilisateur de médias sociaux a fait l’impossible. Il a fait une bobine mash-up de Shark Tank avec TMKOC et le résultat final est hilarant. La bobine montre Jethalal (Dilip Joshi) essayant de lancer l’expansion de son magasin d’électronique, devant Aman Gupta, Anupam Mittal, Vineeta Singh et Peyush Bansal. La conversation entre eux est parfaitement synchronisée et la vidéo vous fera sûrement sourire. Regardez-le par vous-même et ne manquez pas la fin.

Voici la bobine







Bientôt, la vidéo a commencé à gagner du terrain et les internautes ont apprécié le crossover. Un utilisateur a dit : “Génial mon frère ! Je ne peux pas imaginer le nombre d’heures qu’il a investies dans la création de ça !” Un autre utilisateur a écrit : “Gada Electronics ki value me sabki company bik jaeg.” L’un des internautes a écrit : “Personne ne peut s’offrir notre JETHALAL.” Un fan inconditionnel de la série comique a écrit: “Jetha devrait être nommé requin, meilleur remplaçant d’Ashneer Grover.” Même Aman Gupta a commenté la vidéo et a déclaré: “‘Hahaha… j’adore ça…’

La deuxième saison de Shark Tank India, une émission de télé-réalité commerciale populaire, a été créée sur Sony TV le 2 janvier et l’émission remporte également de bons TRP. Mais selon l’auteur Ankit Uttam, Shark Tank India, qui est la version indienne de l’émission à succès Shark Tank, n’a jamais fonctionné pour lui. Ankit a donné une raison détaillée de sa réclamation dans un article sur LinkedIn, qui est maintenant devenu viral. Shark Tank India Saison 2 a été créée le 2 janvier 2023 et présente Aman Gupta, Amit Jain, Anupam Mittal, Namita Thapar, Peyush Bansal et Vineeta Singh en tant que requins.