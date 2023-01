Shark Tank India Pitcher appelé ‘B ****’ en ligne, le mari co-fondateur loué

La société de teinture capillaire Paradyes est récemment apparue sur Shark Tank India et l’un des PDG fait depuis face à des abus en ligne. L’épisode a pris une tournure dramatique lorsque les Sharks ont commencé à se battre, a rapporté DNA. La PDG de Paradyes, Yushika Jolly, qui était apparue dans l’émission avec son mari et co-fondateur Sidhdharth Raghuvanshi, a partagé sur LinkedIn les abus auxquels elle a été confrontée, alors que le traitement n’était pas le même lorsqu’il s’agissait de son mari.

« Je commence à croire que nous, en tant que pays, méprisons les femmes parce qu’elles s’affirment et ont des opinions. Au cours des dernières 48 heures, j’ai été traité de “grossier”, de “suffisant”, de “manipulateur”, de “gourmand”, de “salope” et de “non professionnel”. Les messages haineux abondent dans mes messages directs, dans les commentaires sur ma page personnelle, et même sur la page de mes marques. J’attire l’attention sur le préjugé sexiste car, à l’opposé, mon mari, qui est aussi le co-fondateur, est félicité pour son excellent sens de la négociation et son sourire (ce que je fais d’accord avec)”, a écrit Jolly dans son post sur LinkedIn.

Elle a également partagé que son sens des affaires avait été mis en doute pour avoir accepté l’offre de Vineeta Singh et Aman Gupta par rapport à celle de Peyush Bansal. “Nous avons décidé d’aller avec Aman et Vineeta pour 2 % à ce moment-là, car nous pensions qu’ils étaient mieux adaptés à nos besoins. Nous aurions pu choisir Peyush si nous étions vraiment aussi “gourmands”, a écrit Jolly dans une partie de son message.

Elle a également parlé de l’intérêt exponentiel pour l’entreprise de son père, qu’elle avait perdu un mois après avoir lancé Paradyes. Quant au résultat positif de son apparition sur Shark Tank India, Jolly a écrit : « Suite à notre diffusion, nos ventes ont presque doublé sur notre site Web et sur quelques marchés spécifiques. Notre site Web a vu son trafic multiplié par 20. De nombreux distributeurs et détaillants nous ont contactés. Au cours des deux derniers jours, notre Instagram a gagné plus de 9 000 abonnés.”

Elle a également détaillé une certaine croissance des abonnés sur son compte LinkedIn personnel. “Dans l’ensemble, je crois qu’être sur Shark Tank va changer le jeu pour nous et vous fera nous voir beaucoup plus souvent avancer”, a-t-elle écrit.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici