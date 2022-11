Shark Tank India : Namita Thapar rompt le silence sur l’éviction d’Ashneer Grover ; dit: “Une personne ne fait pas ou ne défait pas un spectacle”

Après le succès massif de la première saison, Shark Tank India commencera bientôt à diffuser la deuxième saison et les fabricants ont déjà verrouillé ses requins pour l’émission hybride de réalité commerciale. Cependant, il s’est avéré que l’ancien fondateur et PDG de BharatPe, Ashneer Grover, a été évincé de la deuxième saison et remplacé par un nouveau requin, Amit Jain (PDG et cofondateur – Cardekho Group, InsuranceDekho.com).

Alors qu’il y avait des discussions sur les réseaux sociaux au sujet du remplacement d’Ashneer, Namita Thapar (directrice exécutive d’Emcure Pharmaceuticals) a maintenant rompu son silence à ce sujet. Elle a récemment partagé une promo de la saison à venir sur Twitter et a également abordé l’éviction d’Ashneer de la série.

Sans nommer Ashneer dans son tweet, Namita a écrit : “Une personne ne fait ou ne défait pas une émission… pas moi, personne… cette émission célèbre nos entrepreneurs, créateurs d’emplois… il s’agit d’enseigner les affaires aux masses concepts à travers de belles histoires de ces bâtisseurs de nations. concentrez-vous sur cela et sur le travail acharné de l’équipe.

Lorsqu’un utilisateur de Twitter a déclaré que l’émission n’était pas un vrai argumentaire pour les investisseurs et juste une autre émission de téléréalité pour gagner du TRP, Namita a riposté à l’utilisateur. Elle a répondu en disant que c’était son argent réel qu’elle investissait et a en outre critiqué l’utilisateur en disant qu'”il est facile de parler, de pleurnicher et de juger… difficile de donner du temps, de l’énergie, du mentorat et de l’argent”. Elle a ensuite ajouté dans un tweet séparé : “Voyons si l’authenticité et la cause l’emportent sur le jugement et la toxicité ! Qu’est-ce que la Nouvelle Inde attend vraiment de la vie ?”

Es tu serieux ? Parce que c’est mon “vrai” argent que je mets dedans. Qu’est-ce que tu veux dire par ce n’est pas un vrai pitch ? Il est facile de parler et de pleurnicher et de juger difficile de donner du temps, de l’énergie, du mentorat et de l’argent.. https://t.co/oRK7H2vpy5 Namita (@namitathapar) 13 novembre 2022

Voyons si l’authenticité & la cause l’emportent sur le jugement & la toxicité ! Que veut vraiment la Nouvelle Inde dans la vie ? Namita (@namitathapar) 13 novembre 2022

D’autre part, Ashneer a écrit ses mémoires intitulées Doglapan (doubles standards) – la dure vérité sur la vie et les start-ups, qui est disponible en précommande et sera disponible le mois prochain. Présenté comme une “histoire sans entraves d’Ashneer Grover – l’affichiste préféré et incompris de Startup India”, le mémoire est qualifié de “brut, déchirant dans son honnêteté et complètement du cœur, la narration à son meilleur”.