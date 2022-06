Shark Tank India juge Aman, Namita, Peyush, la photo de réunion de Vineeta devient virale, les internautes manquent Ashneer Grover

Bien que le spectacle Shark Tank India se soit terminé il y a des mois, l’excitation de masse que le spectacle a créée refuse de s’éteindre ! Récemment, l’un des juges les plus populaires, ou comme on dit Sharks dans l’émission, Aman Gupta a célébré l’anniversaire de sa fille à Delhi. Et on dirait que l’occasion était l’occasion parfaite pour ses retrouvailles avec d’autres requins !

Namita Thapar, Peyush Bansal et Vineeta Singh qui ont partagé l’écran avec Aman ont assisté à la fête d’anniversaire de sa fille et leurs photos sont maintenant devenues virales sur les réseaux sociaux. Namita Thapar a partagé une série de photos de la fête et l’a sous-titrée “Réunion de requins (fête d’anniversaire de la fille d’Aman, Miraya !)”.

Partageant d’autres photos, elle a écrit : “Des amis comme une famille !”

De nombreux fans ont raté la présence d’Ashneer Grover à la fête d’anniversaire. Bien que le co-fondateur de BharatPe ait laissé un doux commentaire souhaitant à la fille d’Aman pour son anniversaire. Il a écrit : “Joyeux anniversaire – nous avons raté celui-ci !”

Basé sur le concept populaire de l’émission du même nom – Shark Tank USA, Shark Tank India a lancé sa première saison en décembre de l’année dernière. La première saison a été un énorme succès et le spectacle a été renouvelé pour la saison deux.

La première saison a été jugée par le fondateur de Shaadi.com Anupam Mittal, le co-fondateur de Boat et CMO Aman Gupta, le co-fondateur de BharatPe Ashneer Grover, la directrice exécutive d’Emcure Pharmaceuticals Namita Thapar, le fondateur et PDG de Lenskart Peyush Bansal, le co-fondateur et PDG de Sugar cosmetics Vineeta Singh et Ghazal Alagh, co-fondateur de MamaEarth. L’émission était animée par Ranvijay Singha.