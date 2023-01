Shark Tank India est de retour sans Ashneer Grover et Twitter le trouve ‘Bilkul Bakwas’

La saison 2 de Shark Tank India vient à peine de décoller et les juges sont déjà pas mal critiqués sur les réseaux sociaux. Une grande partie était dirigée vers Namita Thapar qui a rejeté le pitch d’une marque parce que c’est un concurrent de la marque de co-requin Vineeta Singh. Le lanceur, une marque de maquillage appelée Recode, a été rejeté par tous les requins sauf Peyush Bansal pour cette raison même si le pitch était impressionnant. Dans de telles circonstances, les gens sur Twitter ont manqué Ashneer Grover en tant que requin.

Le co-fondateur de BharatPe était sans doute le juge le plus intéressant de la première saison de l’émission et la personne responsable de la majorité des mèmes qui en sont ressortis. « Yeh sab doglapan hai » et « bhai kya kar raha hai tu » sont devenus inscrits dans les annales des mèmes classiques.

“Shark Tank saison 2 n’est même pas proche de la saison 1. Le drame est plus, les requins ne sont même pas intéressés à concourir et ne font que se regrouper et faire des offres. À l’heure actuelle, le requin le plus composé est [Peyush Bansal]. Disparus [Ashneer Grover]”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Shark Tank saison 2 sans [Ashneer Grover] on a l’impression de regarder du cricket sans commentaire”, a plaisanté un autre.

“Deux choses ne vont pas avec Shark Tank India Saison 2 : 1. 22 h 2. Pas d’Ashneer Grover”, a écrit un utilisateur.

Deux choses ne vont pas avec Shark Tank India Saison 2: 1. 22 h 2. Pas d’Ashneer Grover – Aditya (@thefaadguy) 4 janvier 2023

En dehors de cela, les gens ont également critiqué la façon dont la série semble avoir pris une tournure sentimentale avec de nombreuses histoires de retour dans un style typique d’Indian Idol.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici