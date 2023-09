Shark Tank India 3 commence le tournage avec Aman, Namita, Vineeta, Amit, Anupam ; les fans disent « nous voulons qu’Ashneer et Peyush reviennent »

Le tournage de la troisième saison de la série de télé-réalité économique Shark Tank India Saison 3 a commencé.

Les caméras ont commencé à tourner pour la troisième saison de la série de téléréalité économique Shark Tank India. La série a connu un grand succès lors de ses deux premières saisons. L’équipe officielle des médias sociaux de l’émission a partagé les premières photos des décors de Shark Tank India 3 avec Anupam Mittal, Aman Gupta, Namita Thapar, Vineeta Singh et Amit Jain.

Ces cinq magnats des affaires reprendront leurs rôles de « Requins » de la deuxième saison et testeront le terrain pour les candidats et approfondiront leurs idées et connaissances commerciales. On verra également le comédien de stand-up Rahul Dua assumer le rôle d’animateur, ajoutant une fois de plus des chatouilles aux discussions commerciales complexes.

Le message était sous-titré : « Lumières, caméra, requins. Le tournage de la saison 3 de Shark Tank India commence ! Nous accueillons les requins @anupammittal.me, @boatxaman, @namitathapar, @vineetasng et @amitjain_cardekho pour le premier programme. Restez à l’écoute pour plus de révélations sur Shark et de mises à jour passionnantes. #SharkTankIndia saison 3 bientôt en streaming sur Sony LIV ».

Dès que l’annonce a été faite, les fans ont inondé les sections de commentaires demandant aux créateurs de ramener Ashneer Grover, dont les répliques originales étaient le point culminant de la série lors de la première saison, mais il a ensuite été retiré de la deuxième saison. Les fans ont également posé des questions sur l’absence de Peyush Bansal pour la saison à venir.





L’émission est la franchise indienne de l’émission américaine Shark Tank. Il montre des entrepreneurs faisant des présentations commerciales à un panel d’investisseurs ou de requins, qui décident d’investir dans leur entreprise. La première saison s’est déroulée respectivement de décembre 2021 à février 2022 et de janvier 2023 à mars 2023.

