Shark Tank India 2 : Namita Thapar révèle que son aide-ménagère instruite a volé son téléphone pour répandre la haine ; les internautes en doutent, disent: ‘Désolé, Ye meri expertise nahi hai’

Shark Tank Inde est de retour avec une saison 2. Le show marque le retour de Peyush Bansal, Namita Thapar, Anupam Mittal, Vineeta Singh et d’autres entrepreneurs comme les requins. Récemment, Namita Thapar a fait la une des journaux pour son combat contre Peyush Bansal. Et maintenant, le directeur exécutif d’Emcure Pharmaceuticals a encore une fois fait la une des journaux et c’est plus bizarre que jamais. Namita a tweeté et a révélé que sa femme de chambre avait volé son téléphone et posté un message de haine. Cependant, les internautes ne sont pas convaincus par ses affirmations.

Le téléphone de Namita Thapar piraté ?

Namita Thapar est l’un des requins les plus populaires de Shark Tank India. Elle fait les gros titres dans Entertainment News d’une manière ou d’une autre. Et cette fois, Namita a fait l’actualité à cause de son tweet. Tard hier soir, Namita Thapar a tweeté en disant que son aide ménagère instruite qui avait été démis de ses fonctions avait volé son téléphone et posté un message de haine à son sujet sur son compte Instagram avec sa photo. Elle a appelé cela un prix à payer pour être une personnalité publique. “C’est ce que la haine fait à ce monde, rend les gens toxiques”, a déclaré Namita dans son tweet. Découvrez le tweet de Namita Thapar ici :

C’est ce que la haine fait à ce monde, rend les gens toxiques. Une aide ménagère instruite qui a été renvoyée a volé mon téléphone et a posté un message haineux sur moi sur les réseaux sociaux. Prix ​​d’être un personnage public ! Excuses ! Namita (@namitathapar) 14 janvier 2023

Pourquoi Namita Thapar a-t-elle publié cette histoire ?

Pour ceux qui ne connaissent pas, selon les affirmations de Namita, son ancienne aide ménagère a publié une photo d’elle et a écrit en prétendant être le fils de Namita que les gens ne sont pas vraiment ce qu’ils semblent habituellement à la télévision et leur a demandé de ne plus suivre. Le message postal indiquait également que les choses seraient expliquées en temps voulu. L’aide ménagère, semble-t-il, a également changé la bio de la poignée Instagram de Namita. La biographie disait : “Merde de mère, merde de femme.” Découvrez le même ici:

Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte : pic.twitter.com/CkMTLXZx8H Harsh Y Mehta (@harshf1) 14 janvier 2023

Les internautes n’acceptent pas l’explication de Namita Thapar

Namita Thapar est l’une des requins dont on parle le plus sur Shark Tank India 2. Et quand son tweet est sorti, les internautes ont réagi. Ils n’étaient pas convaincus par ses affirmations. De nombreux internautes ont également déclaré le dialogue de Namita alors qu’elle cherchait des emplacements d’entrepreneurs en herbe. Découvrez les différentes réactions que le tweet de Namita Thapar a reçues ici :

Lol bien essayé. Karan Singh (@karansingh50) 14 janvier 2023

On dirait pas qu’une aide ménagère fait madame pic.twitter.com/bqKctbydyn As (@acetweeted) 14 janvier 2023

Yeh bhe scénarisé il laag ra ???? CricZone (@CricZone2023) 15 janvier 2023

C’est vraiment le prix à payer pour laisser les médias sociaux être une partie très essentielle de votre vie… Je pense et ce n’est que mon opinion… Une partie de votre vie devrait être sur les médias sociaux (ça aussi si vous en avez envie) mais une devrait également avoir une partie privée de la vie … Désolé, c’est arrivé sahil sarin (@sarinnn) 14 janvier 2023

Aide ménagère diplômée ?? Ameer log karte honge ? ? siba (@Sibaffgshjjbhb) 14 janvier 2023

Désolé, Ye meri expertise nahi hai donc je suis sorti mais je vous souhaite tout le meilleur Yasin Patel (@yasinrelay) 14 janvier 2023

Si vous aviez dit que votre compte a été piraté, cela aurait été plus crédible. Acy (@acypacy) 14 janvier 2023

Si c’était un message d’une aide ménagère, pourquoi s’excuse-t-elle ? Et plus important encore, à qui s’excuse-t-elle RP (@pritish92) 14 janvier 2023

Désolé, je me sens mal de ce qui t’est arrivé, mais pour le moment je ne sais pas quoi dire, parce que tu es une simple expertise se bahar hai, donc je suis sorti. Soryy BORO CHANCEUX (@_luckyboro) 14 janvier 2023

Peut-être que c’est votre fils qui a posté … pourquoi blâmez-vous l’aide ménagère Sameer Gupta (@ssameer_) 14 janvier 2023

Désolé mais vous méritez l’EXPERTISE nahi hai donc je suis sorti ? mais je te souhaite le meilleur ? Himanshu (@khetan200104) 14 janvier 2023

Je ne pense pas que cela soit fait par une aide ménagère… personne ne croira ce script. Gee (@yatharthsingh) 14 janvier 2023

A été supprimé, mais a également eu accès à votre téléphone. ? Doit être un proche confident pour connaître votre pswd et d’autres codes. Ankit Singh (@iamASingh9) 14 janvier 2023

Ye house help ki expertise this, so he/she is in. Je lui souhaite tout le meilleur ? Rahul Jain (@jainrahul_) 15 janvier 2023

Aap jo explication de rahi hai aur jo dekh raha hai… sync nahi ho raha hai madame …. Donc, je suis hors de ça …. tq n tout le meilleur !!! CK Agarwal (@CKAgarwal9) 15 janvier 2023

Mot de passe bhi instruit houe aidez-moi à casser kar diye hoge Rajat Singh (@ritterkonig) 14 janvier 2023

Isme mera expertise nhi donc je suis sorti mais je vous souhaite le meilleur Mohamed Iliyas (@Mohamme10189824) 14 janvier 2023

Désolé, ce n’est pas mon expertise, donc je ne pourrai pas vous aider, alors je suis absent ! ! TheHinduWarrior (@TheHinduKnight) 14 janvier 2023

Isme principal apki koi aide nahi kar paunga, meri expertise nahi hai! Alors je sors. Mais je vous souhaite tout le meilleur. Abishek ?? (@abhishek_totla) 15 janvier 2023

Yeh meri expertise nahi hai… alors je m’en vais… bonne chance RS (@robin_sin216) 14 janvier 2023

Cette aide ménagère instruite connaissait le mot de passe de votre téléphone .. lmao bon essai, meilleure chance la prochaine fois ??? Pritamjit Biswas (@pritamjit40) 14 janvier 2023

Ce n’est pas votre femme de chambre à coup sûr !!!! Nitish Mishra (@nitishmisr) 14 janvier 2023

Son fils a fait ça g eal (@Pratham88631077) 14 janvier 2023

Vous avez un adolescent et nous savons qu’il l’a fait par dépit. btw bel essai. Shrey Tyagi (@iamshreytyagi) 15 janvier 2023

Joli!! Renvoyez le blâme sur une pauvre aide ménagère .. Je sais que c’est difficile d’accepter que votre fils ait dit la vérité Mukesh Gandhi (@The_word_play) 14 janvier 2023

Le sentiment du fils à propos de maman, blâmez-le sur la femme de chambre !!!! Simon (@simon06201692) 15 janvier 2023

Pendant ce temps, Namita a également fait la une des journaux pour sa prétendue déclaration selon laquelle Ashneer Grover ne faisait pas partie de l’émission et son récent désaccord avec Peyush. Pendant ce temps, les fans de Shark Tank India ne sont pas vraiment satisfaits de cette saison car les requins jouent comme des amis et non comme des entrepreneurs.