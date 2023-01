Shark Tank India 2 juge Vineeta Singh, Anupam Mittal et plus de rap avec Mayur Jumani pour créer une version musicale des pitchs commerciaux

Shark Tank Inde la saison 2 a commencé cette semaine et les pitchs faits sur la nouvelle saison font déjà beaucoup de bruit. Mais pour ajouter une touche musicale et amusante à tout cela, les requins Vineeta Singh, Anupam Mittal, Peyush Bansal, Namita Thapar se sont unis avec la sensation virale et compositeur de musique Mayur Jumani. La chanson de rap qui devient virale en ce moment est une interprétation amusante de la façon dont les présentations commerciales se déroulent dans la série et de la façon dont les requins raisonnent et décident de rejeter la même chose. Leurs commentaires de déclaration font partie de la chanson rendant le tout plus intéressant. Ces requins ne sont pas seulement d’excellents hommes et femmes d’affaires, ils sont également doués pour jouer, danser et chanter. Découvrez la chanson maintenant.