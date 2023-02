Shark Tank India 2 : Ashneer Grover, Namita Thapar et d’autres adorables clichés d’IA de requins deviennent viraux ; Anupam Mittal n’est pas impressionné ?

Les photos d’IA sont tellement en vogue ces jours-ci que tout le monde s’efforce de créer des images d’IA d’eux-mêmes. Certaines célébrités comme Hina Khan, Mouni Roy et plus de célébrités ont reçu un hommage de leurs fans en laissant tomber leurs avatars AI. Et pour les rejoindre, nos célèbres requins de Shark Tank India. Oui, tu l’as bien lu. Les snaps kiddish AI de requins populaires tels que Anupam Mittal, Ashneer Grover, Namita Thapar, Ghazal Alagh, Amit Jain, Vineeta Singh, Aman Gupta et Peyush Bansal. Les images sont devenues virales et ont été partagées en ligne par de nombreuses personnes. De nombreux amateurs de Shark Tank ont ​​également réagi aux photos.

Les requins de Shark Tank India obtiennent l’IA

Pour la première fois dans la section Entertainment News, nous avons les versions AI des juges de Shark Tank India, également connus sous le nom de Sharks, qui ont fait la une des journaux. Anupam Mittal, Ashneer Grover, Namita Thapar, Vineeta Singh, Aman Gupta et d’autres célébrités ont leur propre base de fans. Mais parmi l’IA, les fans aiment le plus les clichés d’Anupam et d’Ashneer. Anupam est l’un des plus beaux requins et les fans adorent son sens de l’habillement et son style. Ashneer Grover est connu pour ses dialogues emblématiques lors de la saison 1 de Shark Tank India. Cependant, les internautes adorent également les versions AI de Namita et Peyush.

Tout d’abord, consultez les versions AI de Sharks ici :

Anupam Mittal mécontent des versions IA de Shark Tank India

Anupam Mittal a été tagué par de nombreux internautes pour la gentillesse de son portrait en version IA, semble-t-il. Cependant, le fondateur du site matrimonial ne semble pas trop impressionné par les clichés de l’IA. Il a répondu à RVCJ, qui a partagé les photos sur Twitter, en disant : « ye kya bana diya bhai. kyun sata rahe ho », avec une émoticône en colère. Découvrez la réaction d’Anupam Mittal et celle d’autres internautes ici :

vous kya bana diya bhai. kyun sata rahe ho ? Anupam Mittal (@AnupamMittal) 3 février 2023

comme c’est mignon la petite cendre ZD (@Shashwa53226410) 3 février 2023

Mignon ? Ronaq ? (@Ronaq_17) 3 février 2023

Ashneer est trop mignon Divyani Meshram (@DivyaniMeshram6) 3 février 2023

@ amangupta0303 ki bachpan moi salut muchhe aa gai ?? Shubham Bhawsar (@shubhambhaw) 3 février 2023

A aimé Aman Gupta @ amangupta0303 Kushal Agrawal (@kushal2504) 3 février 2023

@Ashneer_Grover monsieur mât lag rahe hai Harshit Jain? (@choleebhatureee) 3 février 2023

Ashner ?? M.suman (@tt14594792) 3 février 2023

Namitha est le requin le plus mignon ? ~Karthik (@warnerfied) 3 février 2023

Anupam mittal ko 6 ungliya hai kya ? @AnupamMittal pic.twitter.com/HBwjqsg3br Phénix (@phoenix_4100) 3 février 2023

Anupam Mittal ? Sexobeat (@from__mars__) 3 février 2023

De toute façon @AnupamMittal Monsieur a l’air jeune sans filtres ! Dr nth n (@Manthansinh_) 3 février 2023

Le look des personnages de Disney ? Ashutosh Bhasmé (@its_ab07) 3 février 2023

Shark Tank India 2 est l’une des émissions de télévision les plus regardées avec une énorme base de fans en ligne.