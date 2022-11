Shark Tank India 2 : Ashneer Grover a disparu de la première promo de la série ; les fans expriment leur déception [View Tweets]

Shark Tank India est devenu très populaire parmi les téléspectateurs avec sa première saison où plusieurs lanceurs ont conclu un accord avec les Sharks, notamment Ashneer Grover, Aman Gupta, Ghazal Alag, Anupam Mittal, Namita Thapar, Peyush Bansal et Vineeta Singh, pour leurs idées commerciales. Les créateurs sont maintenant prêts à diffuser la deuxième saison mais sans Ashneer Grover.

Dans la première promo de Shark Tank India 2, on peut voir une dame acheter des produits d’épicerie à un vendeur de légumes qui lui explique ensuite son modèle commercial avec des revenus et sa valorisation d’une valeur de Rs 70 lakh. La promo indique que ce changement s’est produit à cause de Shark Tank India.

La promo passe ensuite à l’endroit où les Sharks sont introduits en essayant de comprendre le discours de l’entrepreneur, cherchant à sécuriser un investissement. Alors qu’Aman Gupta, Anupam Mittal, Peyush Bansal et Vineeta Singh sont vus assis sur leurs chaises, l’absence d’Ashneer Grover de la promo a déçu les fans qui expriment désormais leurs réflexions sur Twitter.

“Qui est ce nouveau requin ? Et pourquoi pas ashneer monsieur”, a demandé un utilisateur de Twitter, tandis qu’un autre a commenté : “Ashneer Grover et Aman Gupta rendent la série intéressante. Sans lui, la série ne serait plus aussi intéressante qu’avant.” Suivi par un autre utilisateur qui a écrit : “Regarder Sharktank2 sans @Ashneer_Grover, c’est comme Dhanda sans Baniyaa”, et ainsi de suite.

Ab pura Inde affaires ki sahi valeur samjhega ! ?#SharkTankIndiaSeason2 bientôt disponible sur Sony Entertainment Television#SharkTankIndiaSeason2onSony pic.twitter.com/Pw7XDLiLee SonyTV (@SonyTV) 1 novembre 2022

Outre les requins précédents, Shark Tank India s’est doté d’un nouveau requin, Amit Jain (PDG et co-fondateur – Cardekho Group, InsuranceDekho.com). Cette fois, le spectacle sera animé par le comédien de stand-up Rahul Dua, qui chatouillera l’os amusant du public en ajoutant son esprit et son humour aux discussions commerciales complexes.