Shark Tank 2 : Namita Thapar sort avec colère après son combat avec Anupam Mittal ; voici ce qui n’allait pas

Shark Tank India a été l’une des émissions les plus populaires à la télévision qui a gardé les fans sur le bord de leurs sièges. Eh bien, les créateurs de l’émission sont revenus avec la deuxième saison de Shark Tank India, et les emplacements intéressants de différents domaines ont gagné en popularité parmi les masses. Le spectacle fait à nouveau la une des journaux et a attiré tous les projecteurs. Une récente promo de Shark Tank India saison 2 montre comment tous les requins se sont disputés massivement sur un seul terrain, ce qui a conduit à une vive dispute entre Namita Thapar et Anupam Mittal; voici ce qui s’est passé.

Une femme qui représentait la marque Nestroots semble avoir laissé une impression dans l’esprit de tous les requins. L’entrepreneur a déclaré aux juges que Nestroots est une marque indienne qui fait déjà partie de plus d’un million de foyers. Elle leur a dit qu’ils fournissaient des solutions de cuisine, de salle à manger, de décoration et d’ameublement aux gens. Vineeta a été impressionné par le terrain sur le point. Alors que Peyush Bansal a demandé si la marque réalisait des bénéfices et que l’entrepreneur a laissé les requins stupéfaits lorsqu’elle a déclaré que sa rentabilité nette se situait entre 16 et 19%.

Vineeta a été assez rapide pour offrir Rs 65 lakh pour 4% d’équité avec Anupam Mittal. Cela a mis Aman Gupta en colère qui a dit qu’ils devaient demander à quelqu’un d’autre s’ils voulaient rejoindre l’équipe. Anupam a dit à Aman qu’il n’agissait pas en valeur, mais seulement en héros. Aman a répondu en disant que Hero restera un héros et que le méchant restera un méchant et a offert Rs 65 pour 5%. Il a même demandé à Vineeta de choisir son partenaire avec qui elle veut faire affaire.

Peyush a déclaré qu’il était prêt à offrir Rs 65 lakh pour seulement 1%. Namita Thapar n’est pas d’accord avec eux et Anupam lui dit que peu importe ce qu’elle pense. Cette déclaration a laissé Namita perdre son sang-froid et elle s’est éloignée du spectacle et lui a dit de garder son ego sous contrôle.

Shark Tank 2 a Amit Jain, Aman Gupta, Namita Thapar, Peyush Bansal, Anupam Mittal et Vineeta Singh.