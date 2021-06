Manoj Bajpayee a dirigé la saison 2 de la série « The Family Man » récemment publiée et est devenue un succès instantané auprès du public indien. La série qui se concentre sur la vie de Srikant Tiwari (interprété par Bajpayee) montre à quoi ressemble la vie d’un membre de la classe moyenne des services secrets en Inde (NIA). Srikant, le protagoniste a une personne de plus à l’écran qui le reflète à bien des égards, et se démarque parfois comme un repoussoir. L’un des points forts de la série The Family Man a été l’équation amusante que Srikant partage avec JK Talpade joué par Sharib Hashmi. Qu’il s’agisse de traîner avec désinvolture dans les stands de vada pav ou de risquer leur vie lors de missions tactiques, leur humour et leur alchimie semblent être au rendez-vous, à chaque fois.

Family Man 2 a montré un arc narratif indépendant de Talpade en cours de lecture, et dans les derniers épisodes (alerte spoiler), tout le monde a prié pour qu’il survive à l’épreuve. Hashmi, qui a remporté plusieurs éloges pour avoir donné vie à Talpade lors de la deuxième saison, a récemment changé sa photo de profil sur Twitter, en mettant de nouvelles lunettes de soleil.

Les fans de la série n’ont pu s’empêcher de comparer son nouveau look à JK Talpade, et tout le monde avait la même blague dessus.

☺️☺️❤️❤️— Sharib Hashmi (@sharibhashmi) 10 juin 2021

Rolla complet #Jk – Rahul Dubey दुबे (@RahulDubey1896) 10 juin 2021

Peu de temps après le début de la deuxième saison sur le Web, des rapports ont confirmé qu’une troisième saison était en préparation. Une source proche du développement a informé le portail que Srikant Tiwari, JK et ses collègues se réuniront à nouveau pour une nouvelle mission. Selon les scènes post-crédit de la saison 2, la prochaine se déroulera à l’époque de Covid. Le rapport a en outre révélé que Srikant ne se battrait pas contre le virus invisible, mais qu’il s’attaquerait aux troupes chinoises.

Les créateurs de la série, pendant le verrouillage de l’année dernière, se sont associés à leur partenaire numérique Amazon et ont décidé ensemble de faire avancer la franchise en la plaçant à l’époque de Covid.

