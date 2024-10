La présidente non exécutive de Paramount Global, Shari Redstone, a publiquement rompu avec l’équipe de direction de CBS News à propos de sa gestion d’une interview controversée de l’auteur Ta-Nehisi Coates sur Israël qui a secoué la salle de rédaction.

Redstone, s’exprimant mercredi lors d’un événement prévu pour la Advertising Week à New York, a déclaré que la direction de la division information de Paramount Global « avait fait une erreur » en réprimandant Tony Dokoupil, co-animateur de « CBS Mornings », pour son interrogatoire agressif de Coates. L’auteur primé est apparu à l’émission le 30 septembre pour discuter de son nouveau livre « Le Message », qui examine le conflit israélo-palestinien.

Redstone a salué la gestion de l’interview par Dokoupil, qui a suscité des critiques de la part du département des normes et pratiques de la division de l’information et de son unité race et culture. Au cours de l’interview, Dokoupil a déclaré que le livre « ne serait pas déplacé dans le sac à dos d’un extrémiste ».

Les employés bouleversés par l’interview de Coates ont mené une campagne de courrier électronique pour se plaindre du fait que les opinions personnelles de Dokoupil influençaient ses reportages, selon une personne familière avec les messages et n’était pas autorisée à en discuter publiquement.

Les problèmes de la direction avec Dokoupil ont été discutés lundi lors d’un appel éditorial avec le personnel, dont un enregistrement a été divulgué à la publication d’information numérique Free Press.

Wendy McMahon et Adrienne Roark, responsables de CBS News, ont déclaré aux membres du personnel lors de l’appel que l’interview ne répondait pas aux normes éditoriales du réseau. Redstone n’était pas d’accord.

« Franchement, je pense que Tony a fait un excellent travail avec cette interview », a déclaré Redstone. «J’étais très fier du travail qu’il a accompli. Oui, même s’il a été difficile pour moi de m’opposer à cette entreprise, je pense qu’ils ont commis une erreur ici.

Alors que Redstone est connue pour exprimer ses opinions sur CBS News en interne, ses commentaires de mercredi étaient le premier exemple de son désaccord public avec une décision politique de la division de l’information.

Redstone est depuis longtemps un partisan philanthropique des causes juives, notamment dans la lutte contre l’antisémitisme. Elle est également connue pour être politiquement conservatrice.

Plus tôt cette année, Paramount Global a accepté de fusionner avec Skydance Media de David Ellison. Il n’y a eu aucune déclaration officielle sur qui dirigera CBS News une fois que l’accord aura reçu l’approbation réglementaire.

Redstone a déclaré qu’elle n’avait aucun problème à avoir Coates comme invité sur CBS News.

« Je suis très heureuse que nous lui ayons donné l’occasion de parler », a-t-elle déclaré. « Mais nous devons également lui donner la possibilité de le contester sur ce qu’il dit. »

Un représentant de CBS News a refusé de commenter les remarques de Redstone.

Dokoupil n’a fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire et est resté à l’antenne alors que l’entreprise a tenu des séances avec les employés pour discuter de la question. Lors de l’enregistrement de l’appel de lundi, la journaliste de CBS News, Jan Crawford, a déclaré qu’elle avait du mal à voir en quoi l’échange de Dokoupil avec Coates violait les politiques de la salle de rédaction.

Les tensions autour de la couverture médiatique du Moyen-Orient sont persistantes à CBS News et dans d’autres salles de rédaction depuis l’attaque du Hamas contre Israël l’année dernière.

Dokoupil, qui est juif et a deux enfants vivant avec son ex-femme en Israël, s’est montré cordial lors de l’entretien avec Coates. Mais il a remis en question à plusieurs reprises l’approche adoptée par l’auteur dans son livre, qui compare le traitement réservé par Israël aux Palestiniens en Cisjordanie à l’ère de ségrégation Jim Crow aux États-Unis.

Dokoupil a observé que le livre n’explorait pas les menaces auxquelles Israël est confronté de la part de ses adversaires voisins au Moyen-Orient. Coates a répliqué : « Cette perspective ne manque pas dans les médias américains. Je suis toujours très préoccupé par ceux qui n’ont pas de voix.