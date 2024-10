Shared Blessings est prêt pour une semaine de collecte de fonds

9 octobre – La Semaine des bénédictions partagées commencera bientôt à collecter des fonds pour divers ministères et projets qui profitent à la région de McAlester.

Le directeur exécutif de Shared Blessings, Joey Clark, a déclaré qu’ils avaient une semaine d’événements différents pour se permettre d’atteindre autant de personnes que possible pour donner des informations et des opportunités aux gens pour aider ceux qui en ont besoin.

La Semaine des bénédictions partagées est prévue du 21 au 28 octobre, sur divers sites autour de McAlester.

Clark a souligné que les événements portes ouvertes à Shared Blessings, à la Buffalo Ridge Academy et à Habitat pour l’humanité permettent au public de voir les opérations de base de chaque organisme de bienfaisance et projet.

Leur Buffalo Ridge Academy a commencé le deuxième semestre de l’année scolaire dernière en tant que programme pilote pour les activités parascolaires et est située dans l’ancien centre de la petite enfance Jefferson de l’école publique McAlester, au coin de Kiowa Avenue et de C Street.

« Cela donne à certains enfants quelque chose à faire après l’école », a déclaré Clark. Ajoutant que tous les étudiants ne suivent pas un cours au choix qui les maintient engagés comme le sport ou les beaux-arts. Ils proposent des cours de technologie et de beaux-arts dans l’espoir de se développer dans davantage de domaines.

Selon Clark, l’événement a été un succès l’année dernière et cette année, bon nombre des mêmes enfants sont revenus. Cette année, ils accueillent actuellement 14 élèves de la 5e à la 7e année. Il a déclaré qu’un élève s’inscrivait à leur programme sur la base des recommandations des enseignants du Parker Intermediate Center ou de la Randy Hughes Middle School. Clark a déclaré qu’ils pourraient se retrouver avec environ 20 étudiants d’ici la fin de l’année.

Quant à la semaine d’activités, Shared Blessing sera ici et là partout à McAlester. Cependant, vous les verrez s’affronter pendant les vacances d’automne lors du match de football de McAlester High School le jeudi 17 octobre au stade Hook Eales, au 1261 N. 6th St.

Ils prendront un café au Spaceship Earth Coffee au 345 E. Choctaw Ave. et au Harbor Mountain Coffee House au 224 S. Third St. Ils auront une heure sociale au Bierkraft situé au 925 E. Washington Ave., Chamber After Hours and Trivia. Nuit à Spaceship Earth.

Il y aura également deux prises de contrôle radio programmées, une chez Buck Wilson Frame and Body située au 103 Oklahoma Ave. et une autre chez Sam Wampler’s Freedom Ford située au 720 S. George Nigh Expy.

Le mardi 22 octobre, Shared Blessings a organisé un événement Battle of the Badges de 16h à 18h lors de la journée portes ouvertes de la Buffalo Ridge Academy, où la communauté peut voter pour son équipe préférée : pompiers contre policiers. Le gagnant recevra un trophée et une bannière à exposer lors du défilé de Noël annuel.

Le mercredi 23 octobre, Chili’s Grill & Bar organisera un événement de remise d’une journée entière au cours duquel 15 % des ventes seront reversées à Shared Blessings.

Du jeudi au samedi 24 et 26 octobre, Shared Blessings aura une salle dans la maison hantée du temple maçonnique au 305 N. Second St. Et, les samedi et dimanche 26 et 27 octobre, ils auront des jeux gonflables et des jeux à la deuxième McAlester Oktoberfest annuelle au Southeast Expo Center à l’ouest de McAlester sur US Hwy. 270.

Shared Blessings organisera également une vente aux enchères en ligne à partir du lundi 21 octobre, de 8 heures du matin au dimanche 27 octobre à 18 heures. Les T-shirts de la Semaine des bénédictions partagées sont également en vente dès maintenant.

Pour plus d’informations, visitez www.sharedblessings.tv ou contactez Shared Blessings au 918-423-8624. Ils sont situés au 1558 S. Main St. Visitez leur page Facebook pour des publications contenant des mises à jour et des nouvelles des activités en cours.