Sharath participe à la finale du simple TT et se contente de l’argent en double masculin ; Sathiyen vacille

La légende indienne du tennis de table Achanta Sharath Kamal a défié l’âge et a produit un acte de classe pour atteindre la finale du simple masculin, mais G Sathiyan a perdu sa demi-finale aux Jeux du Commonwealth ici dimanche. Le pagayeur de 40 ans, qui a remporté une médaille de bronze lors de la dernière édition à Gold Coast, a battu l’Anglais Paul Drinkhall 11-8, 11-8, 8-11, 11-7, 9-11, 11-8 pour atteindre sa deuxième finale CWG.

La seule autre fois où Sharath, quatrième tête de série ici, s’est qualifié pour la finale, il est revenu avec une médaille d’or lors de l’édition 2006 à Melbourne. finale, Sharath s’est déjà assuré d’une médaille d’argent et a augmenté son nombre de médailles CWG à 12. Son match pour la médaille d’or en double mixte est prévu plus tard dans la journée.

Sharath fera équipe avec Sreeja Akula et visera une médaille d’or dans l’épreuve mixte contre Javen Choong et Karen Lyne. La troisième tête de série Sathiyan, cependant, n’a pas réussi à organiser une finale entièrement indienne, perdant 5-11, 11-4, 8-11, 9-11, 9-11 contre la deuxième tête de série Liam Pitchford d’Angleterre.

Sharath affrontera Pitchford dans le match pour la médaille d’or lundi, tandis que Sathiyan affrontera Drunkhall pour une médaille de bronze. Plus tôt dans la journée, la paire chevronnée de Sharath et G Sathiyan a été déjouée par les ennemis familiers Drinkhall et Liam Pitchford d’Angleterre lors de la finale du double masculin.

Le duo indien a dû se contenter de l’argent pour la deuxième édition consécutive après avoir perdu 11-8, 8-11, 3-11, 11-7, 4-11 face à la moissonneuse-batteuse anglaise. C’était une répétition de la finale de 2018 à Gold Coast et à la déception des Indiens, c’était le même résultat.

Le contingent indien a reçu des tonnes de soutien de la part de la foule ici, mais à l’arène de tennis de table NEC dimanche, les fans anglais étaient plus nombreux que les Indiens. Avec très peu de séparation entre les deux paires, les Indiens ont bien commencé avec Sathiyan qui a frappé un coup droit net pour mener 1-0 dans le match pour la médaille d’or.

Drinkhall et Pitchford ont riposté lors du deuxième match. Un revers sur toute la ligne de Pitchford a porté le score à 5-1 pour l’Angleterre. Les Indiens avaient du mal à récupérer le service avec leurs adversaires qui mélangeaient les choses. Les retours de Sharath du revers ont donné des résultats mitigés. Le vainqueur croisé de Pitchford après un long rallye a donné à l’Angleterre une avance de 7-5 avant d’égaliser.

La paire anglaise s’est enfuie avec le troisième jeu qui a eu le meilleur rallye du match que les Indiens ont remporté après avoir échangé une série de coups droits en plein essor loin de la table. Les Indiens ont pu amener la finale au décideur après une correction de parcours lors du quatrième match.

Cependant, Drinkhall et Pitchford ont pris une énorme avance de six points de 4-4 pour gagner six points de médaille d’or lors du cinquième match. Ils ont converti le tout premier en tirant un énorme rugissement de la foule. La paire indienne a serré la main à ses adversaires qui se sont encore une fois montrés meilleurs dans la journée.

