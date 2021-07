Sharath Kamal se sent en forme pour Tokyo

Sharath Kamal pensait que les Jeux olympiques de Tokyo seraient ses quatrièmes et derniers, mais étant donné qu’il ne s’est jamais senti aussi bien et plus en forme au cours de sa carrière qui s’étend sur près de deux décennies, le grand joueur de tennis de table indien de 39 ans reconsidère maintenant ses plans futurs. S’adressant à PTI à deux jours de son départ pour les Jeux de Tokyo, le numéro 32 mondial se retrouve au sommet de son art. Auparavant, l’objectif était de s’arrêter après les Jeux asiatiques et du Commonwealth de 2022 pour le bien de sa jeune famille, mais il ne peut pas s’exclure des Jeux olympiques de Paris en 2024. Il dit que si le numéro 10 mondial allemand Timo Boll peut jouer dans la quarantaine , il peut aussi.

« D’après ma femme, ce sont mes derniers Jeux olympiques (rires), mais voyons comment le corps tiendra jusqu’au CWG et aux Jeux asiatiques de l’année prochaine. Je sens que je suis au sommet de mon jeu physiquement et mentalement », a-t-il déclaré.

Sharath n’a raté qu’une seule édition des Jeux Olympiques (Londres 2012) depuis ses débuts à Athènes en 2004.

Chaque fois qu’il a participé à l’extravagance sportive, il a gagné quelque chose.

« Je me souviens d’Athènes 2004, je ne savais pas du tout comment me préparer. 2008 Pékin J’ai lentement compris ce qu’il fallait à ce niveau et 2016 je me suis très bien préparé mais je n’ai malheureusement pas obtenu les résultats, aussi je venais d’une blessure (hanche).

« Cette fois, je sens que je me suis amélioré en tant que joueur et mon classement le reflète. En 2016, mon jeu était à un niveau où je ne pouvais pas jouer les huitièmes de finale ou les quarts de finale des Jeux olympiques. Mais maintenant, dans une bonne journée, je peux le faire. »

Sharath a mis fin à une décennie d’attente pour un titre ITTF, avant la pause induite par COVID-19 en mars de l’année dernière, avec une victoire à l’Open de Muscat. Son titre précédent était revenu en 2010.

«Je suis arrivé à la 30e place du classement mondial en 2019, mais au cours des deux dernières années, je me sens au sommet de mon jeu, battant constamment tant de joueurs de haut niveau. En 2010, j’ai bien joué mais je n’étais pas aussi régulier.

« En ce qui concerne le jeu, le corps, je suis dans le bon espace. Maintenant, j’ai compris comment l’esprit réagit, comment gérer la pression et l’anxiété. Physiquement, j’ai vraiment travaillé dur pour être ici », a déclaré Sharath, qui se sent bien dans ses perspectives à Tokyo après un camp national de 25 jours à Sonepat.

Atteindre les huitièmes de finale ou les quarts de finale à Tokyo est une possibilité certaine, a déclaré Sharath dont la meilleure chance d’une médaille olympique de rêve reste en double mixte aux côtés de Manika Batra.

Le duo a remporté l’épreuve de qualification asiatique plus tôt cette année, mais depuis lors, les deux n’ont pas eu beaucoup de temps pour s’entraîner ensemble. Ils n’ont passé que trois jours à Sonepat avant que Manika ne retourne à sa base d’entraînement à Pune.

Manika et Sharath doivent gagner trois matchs pour remporter une médaille olympique, mais ce sera un défi de taille pour les médaillés de bronze des Jeux asiatiques.

«Nous devrions passer quatre-cinq jours au Japon ensemble et j’espère que nous serions pleinement prêts. Nous avons étudié nos adversaires pendant tout ce temps au lieu d’entrer directement dans le match et de le découvrir.

« Ça va être très difficile (même en double mixte). Même le premier tour sera difficile puisque nous jouerons une équipe dans le top 8. »

Le contingent de tennis de table n’a pas pu voyager pour l’entraînement et la compétition avant les Jeux olympiques en raison des restrictions liées au COVID-19. Sharath pense que ne pas jouer dans un environnement similaire sera leur plus grand défi à Tokyo.

« S’il n’y avait pas eu COVID, nous aurions voyagé dans un endroit où nous pourrions simuler des conditions similaires à celles de Tokyo, nous habituer à la salle et à la table. »

Le jeu est devenu de plus en plus rapide, estime Sharath, qui a été obligé de s’adapter pour répondre aux exigences.

« Les réflexes et la coordination œil-main sont les plus importants. Si cela va, vous avez terminé. La prochaine génération joue plus vite que la précédente et je viens d’une génération où l’on joue le ballon tard.

«Mais j’ai apporté les changements nécessaires pour suivre le jeu moderne. Même maintenant (les trois derniers mois), j’ai dû adapter certaines choses dans mon jeu pour booster mon revers, ce qui m’aiderait à mieux finir en coup droit », a-t-il conclu.

