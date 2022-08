Sharath Kamal se retire des championnats du monde de tennis de table ; G Sathiyan à la tête de l’équipe

La triple médaillée d’or de l’Inde aux récents Jeux du Commonwealth, Sharath Kamal, a choisi de ne pas participer aux Championnats du monde de tennis de table du mois prochain en Chine, invoquant des raisons personnelles.

L’événement se jouera à Chengdu du 30 septembre au 9 octobre.

Sharath, 40 ans, avait remporté le simple masculin, le double mixte et le titre par équipe aux Jeux de Birmingham.

G Sathiyan, l’Indien le mieux classé au monde au 37e rang, sera le fer de lance du défi national dans la section masculine tandis que le 44e mondial Manika Batra dirigera l’équipe féminine.

Manika visera une performance améliorée après une campagne décevante au CWG.

“Les entraîneurs nationaux hommes et femmes S. Raman et Anindita Chakraborty, Chris Adrian Pfeiffer (entraîneur personnel de Manika) et le masseur Harmeet Kaur seront les autres membres du contingent”, a déclaré la Fédération indienne de tennis de table.

“Malheureusement, cependant, le multiple médaillé du Birmingham CWG, A Sharath Kamal, s’est retiré de l’équipe, invoquant des raisons personnelles.”

L’équipe indienne devrait partir pour Chengdu le 25 septembre.

L’équipe indienne :

Hommes : G Sathiyan, Sanil Shetty, Harmeet Desai, Manush Shah et Manav Thakkar.

Femmes : Manika Batra, Sreeja Akula, Reeth Rishya, Diya Chitale et Swastika Ghosh.

Entraîneurs : S Raman et Anindita Chakraborty/Chris Adrian Pfeiffer (entraîneur personnel).

Masseur : Harmeet Kaur.

