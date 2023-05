Sharath Kamal, Sathiyan Gnanasekaran et Manika Batra Principales attractions d’Ultimate Table Tennis

Le pagayeur vétéran Sharath Kamal, G Sathiyan et Manika Batra seront les têtes d’affiche de la formation indienne tandis que le numéro 12 mondial, le Nigérian Aruna Quadri, sera parmi les joueurs étrangers en compétition dans la prochaine saison d’Ultimate Table Tennis.

La quatrième saison devrait se tenir au Balewadi Sports Complex à Pune du 13 au 30 juillet et le repêchage des joueurs aura lieu à Mumbai le mois prochain.

Dans un pool de 40 joueurs disponibles, chaque équipe peut choisir deux étrangers, un homme et une femme, et quatre Indiens, deux hommes et deux femmes. Chaque équipe a le droit de conserver un joueur de la saison précédente.

La formation indienne comprendra également la championne nationale en titre Sreeja Akula, qui vient de remporter deux titres nationaux consécutifs, Payas Jain, Diya Chitale, S Fidel, R Snehit et Ankur Bhattacharjee.

Outre Aruna, le numéro 32 mondial Benedikt Duda d’Allemagne, le numéro 34 mondial Omar Assar d’Égypte, Alvaro Robles d’Espagne, qui a remporté une médaille d’argent en double aux Championnats du monde 2019, feront également partie de la quatrième saison.

L’Américaine Lily Zhang (WR24), l’Australienne Yangzi Liu (WR32), la Thaïlandaise Suthasini Sawettabut (WR33) et la Slovaque Barbora Balazova (WR44) seront les joueuses internationales du repêchage.

La saison à venir mettra en vedette six équipes : Bengaluru Smashers, Chennai Lions, Dabang Delhi TTC, Goa Challengers, Puneri Paltan Table Tennis et U Mumba TT.

