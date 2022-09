Sharath Kamal, Sathiyan Gnanasekaran et Manika Batra emménagent dans leurs quartiers

Les meilleurs pagayeurs indiens Sharath Kamal, G Sathiyan et Manika Batra sont passés aux quarts de finale de leurs épreuves respectives en simple avec des victoires contrastées aux Jeux nationaux vendredi.

Alors que Sharath a battu Jeet Chandra du Bengale occidental 7-11, 11-6, 8-11, 11-7, 11-6, 11-6 (4-2), Sathiyan a également réussi un 7-11, 11-8, Victoire 7-11, 11-6, 11-9, 11-6 contre Ronit Bhanja du Bengale occidental.

Batra, d’autre part, a eu une course pour son argent par Kushi V du Karnataka, passant à un 4-3 (4-11, 11-8, 12-10, 4-11, 11-5, 8-11 , 11-7) victoire en pré-quarts de finale du simple dames.

La pagayeuse du Karnataka savait qu’elle n’avait rien à perdre en jouant contre Batra et a attaqué son adversaire.

Après avoir perdu le match d’ouverture, Batra a pris les deux suivants pour prendre la tête, mais Kushi a bien fait de suivre le rythme du n ° 45 mondial et a remporté le match dans le match décisif.

Batra a pris les devants 5-1 au changement de côté dans le 7e et dernier set, mais Kushi a fait preuve de résilience et de foi en son attaque pour égaliser les scores à 7-7.

Mais une mauvaise sélection de coups a permis à Batra de reprendre la tête et la médaillée d’or des Jeux du Commonwealth 2018 a ensuite conclu le match en forçant son adversaire à faire une erreur.

«Je suis entré dans le match avec une pensée claire de ne pas être impressionné par la stature de mon adversaire et de la jouer comme n’importe quel autre adversaire. J’avais une chance de gagner aujourd’hui, mais c’est décevant de ne pas avoir trouvé le moyen de gagner », a déclaré Kushi.

Les prouesses d’Ayhika Mukherjee du Bengale occidental avec le caoutchouc étrange étaient trop difficiles à gérer pour la septième tête de série Swastika Ghosh du Maharashtra, qui a perdu 0-4.

L’olympien Sutirtha Mukherjee a dominé la cinquième tête de série Anusha Kutumbale (Madhya Pradesh) 4-0 tandis que l’espoir local Krittwika Sinha Roy s’est avéré trop bon pour la huitième tête de série Takeme Sarkar dans une victoire en deux sets.

Krittwika affrontera désormais Batra en quarts de finale tandis qu’Ayhika rencontrera la deuxième tête de série Sreeja Akula.

En simple messieurs, FR Snehit de Telangana et Deepit Patil du Maharashtra ont battu respectivement la troisième tête de série Sanil Shetty et la cinquième tête de série Anirban Ghosh.

Plus tôt, Krittwika s’était assurée une médaille en double mixte après Manush Shah et elle avait battu Abhishek Yadav et Suhana Narjinary de l’Uttar Pradesh en deux sets pour atteindre les demi-finales.

