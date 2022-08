Sharath Kamal assure à l’Inde deux autres médailles en TT

Le pagayeur vedette Sharath Kamal a poursuivi sa course sensationnelle pour atteindre les finales des épreuves de double masculin et mixte et assurer à l’Inde au moins deux autres médailles aux Jeux du Commonwealth ici samedi.

Sharath a d’abord fait équipe avec G Sathiyan pour battre la paire australienne de Nicholas Lum et Finn Luu 3-2 (11-9, 11-8, 9-11, 12-14, 11-7) dans un affrontement passionnant en demi-finale du double masculin.

Le duo indien affrontera les Anglais Paul Drinkhall et Liam Pitchford dans le match pour la médaille d’or.

Sharath a ensuite combiné avec le jeune Sreeja Akula pour entrer dans la finale du double mixte avec une victoire grésillante 3-2 sur le duo australien de Nicholas Lum et Minhyung Jee.

La paire indienne a remporté une victoire 11-9 11-8 9-11 12-14 11-7 et se battra pour l’or contre les Malaisiennes Karen Lyne et Choong Jayen.

En simple dames également, Sreeja a fait bonne figure avant de subir une courte défaite 3-4 face à Tianwei Feng de Singapour.

Akula a perdu 6-11 11-8 11-6 9-11 8-11 11-8 10-12 contre Feng dans une demi-finale palpitante.

Plus tôt, Sharath et Sathiyan se sont qualifiés pour les demi-finales du simple messieurs.

Alors que Sharath n’a fait qu’une bouchée du joueur de Singapour Yong Izaac Quek 4-0 (11-6 11-7 11-4 11-7), Sathiyan a été étiré dans son 4-2 (11-5 11-7 11-5 8-11 10-12 11-9) victoire de l’Anglais Sam Walker.

“C’était un super match, tout le mérite revient à Sam, il s’est battu très fort. J’aurais vraiment dû fermer dans ce cinquième set, mais j’étais un peu nerveux », a déclaré Sathiyan.

“Je n’ai jamais battu Sam, donc cela m’est venu à l’esprit et ce n’était pas si facile de jouer dans un grand match comme celui-ci. J’ai gardé mon sang-froid à la fin et j’ai profité du match pour obtenir ma première demi-finale (Jeux du Commonwealth) donc je suis vraiment content », a-t-il ajouté.

Cependant, c’était les rideaux pour Sanil Shetty, qui a gaspillé une avance d’un match pour s’incliner contre le favori local Liam Pitchford 1-4 (11-9 6-11 8-11 8-11 4-11).

En double féminin, les deux paires indiennes – Sreeja Akul et Reeth Tennison, et Manika Batra et Diya Chitale – ont remporté leur huitième de finale.

Akula et Tennison ont battu Chloe Anna Thomas Wu Zhang et Lara Whitton du Pays de Galles 11-7 11-4 11-3.

Batra et Chitale ont battu la paire mauricienne Jalim Nandeshwaree et Oumehani Hosenally 11-5 11-5 11-3.

