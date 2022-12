Sharapova rend un hommage émouvant à l’ancien entraîneur décédé

Nick Bollettieri est décédé à l’âge de 91 ans en Floride la semaine dernière

Maria Sharapova, quintuple vainqueur du Grand Chelem, a rendu hommage à un ancien entraîneur, Nick Bollettieri, décédé ce week-end à l’âge de 91 ans en Floride.

Bollettieri avait souffert de problèmes de santé ces dernières années, mais a laissé un héritage en tant que quatrième entraîneur du Temple de la renommée qui a produit au moins 10 joueurs qui ont atteint le statut de numéro un mondial.

Sharapova était l’une d’entre elles et s’est rendue sur Twitter pour rendre hommage à Bollettieri, dont la mort a été confirmée par son manager Steve Shulla à l’Associated Press.

Partageant une photo d’elle avec Bollettieri, dont elle a rejoint l’IMG Academy à Bradenton, en Floride, à l’âge de sept ans après avoir quitté la Russie, Sharapova a rappelé : “Vous avez allumé les lumières du gymnase à 5h du matin avec le sourire le plus brillant (et le plus blanc !).

«Vous avez ouvert la porte de votre maison, le terrain sur lequel vous nous avez donné la liberté de verser nos cœurs et de transpirer.

“Le tableau de bord n’a jamais dicté votre engagement à vous présenter pour nous. Boy est si rare!

“Je suis une fille chanceuse d’avoir partagé tant de moments remarquables avec vous. Merci pour tout, Nick !!” Sharapova a signé.

Sharapova a été encouragée à rencontrer Bollettieri à l’âge de six ans après avoir assisté à une clinique de tennis dirigée par Martina Navratilova à Moscou. Navratilova a conseillé aux parents de Sharapova de l’emmener à l’académie de Bollettieri, et la famille a fait de grands sacrifices pour déménager aux États-Unis.

Le père de Sharapova, Yuri Sharapov, a emprunté de l’argent pour que lui et sa fille puissent voyager en Amérique en 1994. Ils sont arrivés avec des économies de seulement 700 dollars et sans pouvoir parler un mot d’anglais.

Yuri a pris divers emplois mal rémunérés pour payer les cours de tennis de Sharapova jusqu’à ce qu’elle puisse être signée par IMG en 1995. L’académie a accepté de payer des frais annuels de 35 000 $ pour que Sharapova y apprenne le tennis à partir de l’âge de neuf ans, tandis que la mère de Sharapova était incapable les rejoindre aux États-Unis pendant deux ans en raison de problèmes de visa.

Devenue célèbre dans le sport en novembre 2000 lorsqu’elle a remporté un tournoi féminin de division 16 à l’âge de 13 ans, Sharapova est devenue professionnelle à 14 ans l’année suivante et est devenue la première Russe à remporter Wimbledon à l’âge de 17 ans en 2004.

Parmi les autres joueurs de tennis légendaires guidés par Bollettieri, citons Andre Agassi, les sœurs Williams, Boris Becker et la compatriote de Sharapova, Anna Kournikova.

Bollettieri est resté dans le souvenir de ceux qui ont croisé son chemin dans le tennis, Shulla expliquant que “Quand il est tombé malade, il a reçu tellement de merveilleux messages d’anciens élèves, joueurs et entraîneurs.

« Beaucoup sont venus lui rendre visite. Il a reçu des vidéos des autres… C’était merveilleux. Il a touché tellement de vies et il a eu un excellent adieu », Shulla a ajouté.