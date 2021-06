Sharapova montre son amour pour Pavlyuchenkova après que la reine du tennis a brisé le canard pour mettre fin à l’attente finale de sept ans pour les femmes russes à Paris

L’ancien enfant prodige a battu Tamara Zidansek 7-5, 6-3 pour atteindre la finale, faisant un meilleur après avoir atteint la demi-finale d’un Grand Chelem à la septième tentative.

Cela a fait d’elle la première femme russe à atteindre la finale à Roland-Garros depuis l’ancienne numéro un mondiale Sharapova il y a sept ans, ce qui a fait que la légende à la retraite ravit les fans en répondant avec une vague d’émotions cardiaques sur les réseaux sociaux.

Les supporters ont également partagé des photos de la paire représentant leur pays ensemble après que la numéro 32 mondiale soit devenue la première femme à jouer plus de 50 tournois majeurs avant d’atteindre sa première finale du Grand Chelem, et s’est mise à une victoire d’un trophée majeur à la 52e tentative depuis son tour professionnel à l’adolescence.

🇷🇺 Le retour de la Russie 🇷🇺 Pavlyuchenkova devient la première femme russe à atteindre le #Roland Garros finale depuis Sharapova en 2014. pic.twitter.com/3dytCYWzIZ — Roland-Garros (@rolandgarros) 10 juin 2021

À une exception près en 2005, il y avait eu une femme russe dans au moins une finale de tournoi majeur chaque année entre 2004 et 2015

Le record du nombre de tournois du Grand Chelem avant d’atteindre une finale était auparavant détenu par Roberta Vinci, qui a perdu lors de la dernière haie de l’US Open 2015, son 44e tableau principal.

Sharapova a été la dernière femme russe à remporter une victoire d’un trophée du Grand Chelem, perdant l’Open d’Australie contre Serena Williams en 2015.

En postant un trio de smileys amoureux, la femme de 34 ans a également mis en ligne une photo dramatique d’une Pavlyuchenkova émotive avec la tête baissée.

Anastasia Pavlyuchenkova est la première femme russe à atteindre une finale majeure en simple depuis @Maria Sharapova à l’Open d’Australie 2015. pic.twitter.com/MIYIOmcjco – US Open de tennis (@usopen) 10 juin 2021

« Merci à vous tous d’être ici aujourd’hui – je suis si fatigué et si heureux. C’est très émouvant », dit la femme de l’heure après sa victoire.

« C’était difficile. J’ai essayé de me battre très fort et de travailler sur le côté tactique. Il est important de rester concentré et dans la bonne zone pour la finale de samedi. »

Pavlyuchenkova affrontera la Grecque Maria Sakkari ou la Tchèque Barbora Krejcikova en finale samedi.