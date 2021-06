Sharapova « émerveillé » alors que Djokovic bat Nadal dans le classique de Roland-Garros – et les fans sont autorisés à défier le couvre-feu de Covid pour voir la conclusion

Réunis pour la 58e fois dans l’une des plus grandes rivalités du tennis, le champion en titre Nadal et le numéro un mondial Djokovic ont joué un thriller en quatre sets d’une qualité et d’un suspense scintillants qui s’est immédiatement classé parmi les plus grands concours jamais vus à Roland-Garros.

Lorsque l’argile rouge s’est installée, c’est Djokovic qui avait réservé une place pour la finale de dimanche, se remettant de la perte du premier set pour gagner 3-6 6-3 7-6 (7-4) 6-2 en quatre heures et 11 minutes.

Impossible atteint 👊@DjokerNole devient le premier joueur de l’histoire à battre Nadal en demi-finale à Paris, battant l’Espagnol 3-6, 6-3, 7-6(4), 6-2 pour atteindre le match pour le titre.#Roland Garrospic.twitter.com/Cfy4178lSW — Roland-Garros (@rolandgarros) 11 juin 2021

Le match semblait dépendre d’un troisième set titanesque de 98 minutes que le Serbe a finalement scellé sur un tie-break, envoyant l’élan à sa manière alors qu’il détrônait le 13 fois champion Nadal – qui a perdu une demi-finale à Paris pour la première fois n’a subi qu’une troisième défaite en 108 matches du tournoi qu’il dirige depuis plus d’une décennie.

«C’était l’un de ces matchs dont vous vous souviendrez pour toujours. C’était l’un des trois meilleurs matchs de ma vie. a déclaré Djokovic après avoir réservé une place dans la pièce maîtresse de dimanche contre Stefanos Tsitsipas.

« Pour gagner contre Rafa sur ce court, vous devez jouer votre meilleur tennis, et ce soir j’ai joué mon meilleur tennis.

« Il est difficile de trouver les mots pour résumer ce que je ressens. Vous vous dites qu’il n’y a pas de pression mais il y en a. La pression est un privilège – tester mon jeu et mon caractère dans des matchs comme celui-ci.

Le match remarquable s’est joué devant 5 000 fans sur le court Philippe Chartier, qui ont été autorisés à rester pour voir son dénouement malgré le couvre-feu Covid à 23 heures dans tout Paris.

Alors que le temps tournait vers ce tournant décisif et que Nadal et Djokovic étaient toujours engagés dans la bataille après un troisième set épique, de nombreux fans auront craint d’être expulsés des tribunes.

Mais à 22h40, un organisateur s’est présenté devant le tribunal pour annoncer à la foule extatique qu’elle avait été autorisée à braver le couvre-feu.

🎉🎉🎉🎤 « En accord avec les autorités publiques, le match va pouvoir aller à son terme avec les spectateurs, c’est une tolérance accordée compte tenu du caractère tout à fait exceptionnel des circonstances ». #Roland Garrospic.twitter.com/PMJUrWmNrN — Roland-Garros (@rolandgarros) 11 juin 2021

Ils ont vu Nadal prendre une pause de service lors du match d’ouverture du quatrième set alors que l’Espagnol ouvrait une avance de 2-0, mais Djokovic a remporté les six matchs suivants avec un tennis remarquable pour préparer un tir au 19e Grand Chelem Titre.

L’ancienne numéro un mondiale russe Sharapova, qui a remporté deux titres en simple à Roland-Garros au cours de sa propre brillante carrière, a fait l’éloge en ligne du Serbe, 34 ans, et de son vétéran rival espagnol, 35 ans.

« En admiration devant ce que nous venons d’assister au cours des quatre dernières heures… des champions pour toujours ! » Sharapova a tweeté, taguant Djokovic et Nadal.

Cela a capturé le sentiment dominant parmi les joueurs, les fans et les experts – le grand britannique Andy Murray a également tweeté son appréciation.

« Vous ne pouvez pas jouer un meilleur tennis sur terre battue que celui-ci. C’est parfait, » a écrit le triple vainqueur du Grand Chelem.

Djokovic, qui semblait brisé après ses efforts, doit maintenant se remettre pour affronter le débutant en finale du Grand Chelem, Tsitsipas, âgé de 22 ans.

La star grecque a réservé sa place dans la pièce maîtresse de Paris en battant l’Allemand Alexander Zverev dans une épopée en cinq sets plus tôt vendredi.

Sur les 18 titres du Grand Chelem de Djokovic à ce jour, un seul est arrivé à Paris – lorsqu’il a battu Andy Murray en quatre sets lors de la finale en 2016.