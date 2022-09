Les deux hommes étaient des rivaux réputés féroces sur le terrain

L’icône du tennis russe Maria Sharapova a déclaré que sa grande compatriote Serena Williams s’était retirée avec style plus tôt ce mois-ci à l’US Open, où l’Américaine de 40 ans a probablement disputé son dernier match en tant que professionnelle.

Williams est sorti au troisième tour du Grand Chelem à New York, tombant finalement dans une bataille en trois sets contre l’Australienne Ajla Tomljanovic, mais ayant vu la deuxième tête de série Anett Kontaveit d’Estonie lors de son match précédent.

Williams a indiqué que le tournoi sera le dernier d’une illustre carrière qui a rapporté 23 titres en simple du Grand Chelem – un seul du record féminin de tous les temps détenu par la grande australienne Margaret Court.

S’exprimant en marge de la Fashion Week de New York, Sharapova, quintuple vainqueur du Grand Chelem – qui a elle-même pris sa retraite en 2020 – a déclaré que Williams avait mérité l’accueil enthousiaste que lui avaient réservé les fans de Flushing Meadows.

“Elle méritait ce moment” Sharapova a été cité comme disant par le magasin de mode Footwear News.

« La voir briller et la voir performer. Regarder son match à Wimbledon et perdre tôt, je pense que c’était en fait le meilleur cadeau parce qu’elle voulait sortir beaucoup plus forte que la façon dont elle a joué à Wimbledon.

“Donc, la voir élever son jeu et concourir et se battre, ce qu’elle a fait tout au long de sa vie avec ce courage et cette grâce, était spectaculaire”, a ajouté le joueur de 35 ans.

Williams et Sharapova ont entretenu une relation célèbre au cours de leurs batailles au fil des ans, qui ont commencé lorsque le Russe a assommé Williams pour remporter le titre de Wimbledon 2004 à seulement 17 ans.

La rivalité s’est étendue sur le territoire personnel avec des revendications relationnelles autour de la star masculine Grigor Dimitrov, bien que sur le terrain, c’est Williams qui a dominé, remportant 20 des 22 concours de la paire.

Les deux femmes sont maintenant mères, et toute tension s’est considérablement apaisée ces dernières années, les deux icônes souriant ensemble au Met Gala à New York l’année dernière aux côtés de la sœur aînée de Serena Williams, Venus.