Sharad Pawar sur le commutateur de Nitish Kumar

Le PCN de M. Pawar fait partie des autres partis du bloc INDE.

Bombay :

Attaquant le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, pour avoir abandonné le Mahagathbandhan et être passé du côté de la NDA, le président du Parti du Congrès nationaliste (NCP), Sharad Pawar, a déclaré dimanche que le public donnerait une leçon au chef du JD (U) à l’avenir.

S’adressant à l’ANI, M. Pawar a cependant déclaré qu’il n’avait aucune idée de la raison pour laquelle Nitish Kumar avait pris la décision de forger son alliance avec la NDA.

“Au contraire, il jouait un rôle contre le BJP. Je ne sais pas ce qui s’est passé soudainement, mais le public lui donnera certainement une leçon pour son rôle à l’avenir…”, a-t-il déclaré.

M. Pawar, chef du NCP, un parti parmi d’autres du bloc INDE, a déclaré qu’une telle situation n’avait jamais été vue auparavant en si peu de temps.

“Quoi qu’il se soit passé à Patna, une telle situation n’avait jamais été vue auparavant en si peu de temps… Je me souviens que c’était Nitish Kumar qui avait appelé tous les partis non-BJP à Patna… Son rôle était également similaire, mais quel Il s’est produit au cours des 10 à 15 derniers jours qu’il a quitté cette idéologie et aujourd’hui, il a rejoint le BJP et a formé le gouvernement… Au cours des 10 derniers jours, il ne semblait pas qu’il prendrait une telle mesure”, a ajouté M. Pawar.

La décision du leader du JDU, Nitish Kumar, de mettre fin à son alliance avec le Rashtriya Janata Dal dirigé par Lalu Prasad Yadav pour raviver son lien avec le BJP constitue un revers massif pour le bloc INDE quelques mois avant qu’il n’affronte le redoutable BJP dans les sondages de Lok Sabha.

Nitish Kumar, après s’être séparé du BJP en 2022, a pris l’initiative d’unir toutes les forces d’opposition pour affronter conjointement le Premier ministre Narendra Modi et le parti au pouvoir lors des élections nationales.

Dimanche, Nitish Kumar a prêté serment en tant que ministre en chef du Bihar pour la neuvième fois à Raj Bhawan, Patna, changeant à nouveau de camp, cette fois avec l’Alliance démocratique nationale (NDA) dirigée par le BJP.

C’était pour la deuxième fois en deux ans que Nitish Kumar quittait le navire, son cinquième changement en un peu plus d’une décennie, précédant sa neuvième fois en tant que ministre en chef.

Deux CM adjoints du BJP, Samrat Choudhary et Vijay Kumar Sinha, et six autres ministres, dont Bijendra Prasad Yadav, Santosh Kumar Suman, Shrawan Kumar et d’autres, ont également prêté serment aujourd’hui.

Nitish Kumar a cité la situation « qui n’est pas correcte » dans le cadre de l’alliance Mahagathbandhan comme raison de son départ. Il a déclaré qu’il avait reçu des suggestions de partout, y compris des membres de son parti, et qu’il les avait tous écoutés pour prendre cette décision.

“J’ai démissionné aujourd’hui de mon poste de CM et j’ai demandé au gouverneur de mettre fin à ce gouvernement. Les dirigeants du parti me donnaient des conseils. J’ai entendu ce qu’ils ont dit et j’ai démissionné. La situation n’était pas bonne. Nous avons donc rompu les liens, “, a déclaré Nitish Kumar aux journalistes à l’extérieur du Raj Bhavan.

La décision de M. Kumar de s’aligner sur le BJP a conduit à des accusations de « caméléon » et de « Paltu Ram » pour ses fréquents changements d’allégeance politique.

Tejashwi Yadav, ancien député et leader du RJD, a prédit que le JD(U) est sur le point d’être « terminé » lors des prochains scrutins de Lok Sabha.

Qualifiant Nitish Kumar de « CM fatigué », M. Yadav a déclaré : « Khel abhi shuru hua hai, khel abhi baki hain. Ce que je dis, je le fais… Je peux vous dire par écrit que le parti JDU sera terminé en 2024. Le public est avec nous…”

Le BJP a cependant déclaré que son alliance avec M. Kumar était « naturelle » et a affirmé que le « gouvernement à double moteur » de la NDA bénéficierait au Bihar. Les dirigeants du parti ont également affirmé que le bloc INDE allait bientôt se désintégrer car l’alliance n’a « aucune base idéologique ».

Le président national du Congrès, Mallikarjun Kharge, a également déclaré que la décision de M. Kumar de se séparer de Mahagathbandhan et de rejoindre la NDA était « pré-planifiée » et a accusé le chef du JD(U) de maintenir le bloc INDE dans l’ignorance.

S’adressant à l’ANI, le président du Congrès a affirmé que le JD(U) et le Bharatiya Janata Party (BJP) « prévoyaient » de briser le bloc INDIEN car de telles décisions ne peuvent pas être prises à la hâte.

” De telles décisions ne peuvent pas être prises à la hâte… Cela montre que tout était planifié à l’avance. Pour briser l’alliance indienne, ils (le BJP-JD(U)) ont planifié tout cela… Il (Nitish Kumar) nous a gardés. dans le noir, il a gardé Lalu Yadav dans le noir”, a déclaré M. Kharge.

