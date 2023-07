"Sharad Pawar pense que j’ai provoqué la révolte mais…": Nouveau ministre du Maharashtra

Le ministre du Maharashtra nouvellement intronisé, Chhagan Bhujbal, a remis en question dimanche le but du rassemblement du suprémo du Parti du Congrès nationaliste Sharad Pawar un jour plus tôt à Nashik et a déclaré que la rébellion au sein du parti avait eu lieu dans la famille de ce dernier et non à cause de lui.

M. Pawar avait organisé un rassemblement à Nashik’s Yeola, la circonscription de l’Assemblée de M. Bhujbal, samedi et avait déclaré au rassemblement qu’il avait commis une erreur en faisant confiance à certaines personnes, un coup apparent à cette dernière.

M. Bhujbal, ainsi que huit collègues du NCP, dont Ajit Pawar, avaient rejoint le gouvernement d’Eknath Shinde le 2 juillet après s’être séparés du NCP dirigé par Sharad Pawar.

« Sharad Pawar saheb, pourquoi êtes-vous venu à Yeola ? Je ne pouvais pas le comprendre. Je ne suis pas responsable de la rébellion. C’est arrivé dans votre famille », a déclaré M. Bhujbal lors d’une conférence de presse à Nashik.

Pour aller plus loin, M. Bhujbal a déclaré qu’il était un dirigeant d’autres classes arriérées qui organise des rassemblements et prononce des discours et, par conséquent, Sharad Pawar, communément appelé l’homme fort de Maratha, a peut-être choisi son arrière-cour Yeola pour le rassemblement.

« Pawar saheb pense que j’ai créé cette rébellion mais je n’y suis pour rien. C’est arrivé dans sa famille. Praful Patel est son collègue à Delhi, Ajit Pawar est sa famille et Dilip Walse-Patil est son proche collaborateur », a déclaré Bhujbal. a dit.

M. Bhujbal a déclaré qu’il se sentait « triste » que Pawar soit venu à Yeola mais ne soit pas allé à un rassemblement organisé par le NCP dans la circonscription de Walse Patil.

Attaquant davantage Pawar, il a déclaré: « Pawar saheb a déclaré lors du rassemblement qu’il s’excusait auprès du peuple car me donner la candidature était une erreur. Cependant, grâce à moi, le développement a eu lieu à Yeola. Par conséquent, il n’est pas question de s’excuser. » Dans combien d’endroits vous excuserez-vous, a demandé M. Bhujbal à Pawar.

Si les habitants du district de Nashik aiment Sharad Pawar, comment se fait-il que les deux candidats du NCP aient perdu lors des sondages de Lok Sabha en 2019, a demandé M. Bhujbal.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)