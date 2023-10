Sharad Pawar contre D Fadnavis sur le règne du président dans le Maharashtra en 2019

Le régime présidentiel a été imposé dans le Maharashtra en 2019 avec le consentement du président du PCN, Sharad Pawar, a déclaré mercredi le vice-ministre en chef Devendra Fadnavis. Le chef du PCN a rejeté cette affirmation, affirmant qu’il s’agissait d’un appel pris par le gouvernement BJP au Centre.

M. Fadnavis a fait cette déclaration en répondant à une question lors du conclave India Today à Mumbai sur le calendrier de sa tentative de former un gouvernement de courte durée avec le PCN.

Dans l’une des plus grandes surprises politiques du Maharashtra après les élections de 2019, le gouverneur de l’époque, Bhagat Singh Koshyari, a investi M. Fadnavis comme ministre en chef et Ajit Pawar comme ministre en chef adjoint le 23 novembre 2019. Cependant, le gouvernement est tombé après environ 72 heures. .

« Après les élections législatives de 2019, nous discutions de la formation du gouvernement avec Sharad Pawar. Nous avions même finalisé la répartition des portefeuilles et les responsabilités des ministres gardiens. Mais Pawar a fait volte-face et s’est retiré », a déclaré mercredi M. Fadnavis, insistant sur le fait que la décision d’imposer le régime présidentiel dans l’État a été prise avec le consentement de M. Pawar. Le NCP avait remporté 54 sièges lors des élections nationales de 2019.

Lors des dernières élections législatives du Maharashtra, dont les résultats ont été annoncés le 24 octobre 2019, le BJP a remporté 105 des 288 sièges que compte l’État. Le Shiv Sena, allié au BJP, a remporté 56 sièges. Cependant, les alliés se sont séparés après des querelles sur le partage du pouvoir, le poste de ministre en chef étant la pomme de discorde.

Suite à l’impasse, le régime présidentiel a été imposé dans l’État.

« Le gouverneur doit demander à chaque parti politique s’il souhaite revendiquer la formation du gouvernement. Le PCN a refusé de le faire et sa lettre (à cet effet) a été dactylographiée à ma résidence à Mumbai. Pawar a suggéré quelques corrections, qui ont été apportées, puis la (lettre) a été soumise », a déclaré M. Fadnavis, affirmant que le consentement de Pawar avait été obtenu avant qu’il ne soit décidé d’adopter le règlement présidentiel.

« Pawar nous a dit qu’il ne pouvait pas prendre la décision de s’associer au BJP dans un court laps de temps. Pawar a déclaré qu’il visiterait d’abord l’État et annoncerait sa décision de former un gouvernement avec le BJP après avoir convaincu la population. Pawar a dit qu’il lui faudrait un mois pour cela », a déclaré M. Fadnavis.

Après que Sharad Pawar ait fait volte-face quant à la formation d’un gouvernement avec le BJP, son neveu et chef du NCP, Ajit Pawar, a tenté de former un gouvernement avec le BJP, a ajouté M. Fadnavis.

Plus tard, Sharad Pawar a annoncé que Uddhav Thackeray, alors chef du Shiv Sena, avait été choisi à l’unanimité pour diriger une alliance du Sena, du NCP et du Congrès – Maha Vikas Aghadi (MVA) – qui formait le gouvernement.

Le gouvernement MVA est tombé l’année dernière après qu’Eknath Shinde, ainsi que 39 députés du Sena, se soient associés au BJP pour devenir ministre en chef avec Fadnavis comme adjoint. Ajit Pawar s’est séparé du NCP en juillet de cette année pour faire partie de la coalition au pouvoir. .

S’exprimant plus tard lors du même événement, Sharad Pawar a rejeté l’affirmation de M. Fadnavis concernant son « demi-tour ».

Le président du PCN a déclaré que le BJP faisait partie du gouvernement du Centre. « S’ils décident d’imposer le régime présidentiel, pourquoi devrions-nous dire non ? Ils ont les chiffres, pourquoi m’écouteraient-ils », a-t-il demandé.

Qualifiant les affirmations de M. Fadnavis de « sans fondement », le porte-parole en chef du PCN, Mahesh Tapase, a déclaré que son parti dirigé par Sharad Pawar avait toujours défendu les principes de la démocratie et la volonté du peuple.

« Nous souhaitons rappeler à M. Fadnavis que la décision d’imposer le régime présidentiel dans le Maharashtra a été prise par le gouvernement central et que toute insinuation selon laquelle il a été influencé par Pawar est fausse et trompeuse », a déclaré le leader du PCN.

Tapase a déclaré que son parti s’engage en faveur de la transparence et de la responsabilité en matière de gouvernance.

De telles déclarations des dirigeants du BJP sont faites délibérément pour semer la confusion chez l’électorat qui soutient « Sharad Pawar saheb » dans le Maharashtra, a-t-il déclaré.

Malgré son « Opération Lotus », le BJP n’a pas été en mesure de nuire de manière substantielle à la « part des voix » du PCN dans le Maharashtra et Fadnavis tente donc à plusieurs reprises de « confondre l’électorat », a déclaré Tapase.

« Je me demande pourquoi le BJP ne peut pas surmonter son obsession pour Sharad Pawar », a déclaré le leader du NCP, ajoutant que les habitants du Maharashtra ne pourront jamais oublier que le gouvernement « incompétent » de Fadnavis est responsable de la mort d’enfants et d’autres personnes à Nanded et Aurangabad, désormais rebaptisé Chhatrapati Sambhajinagar.

L’opposition a ciblé le régime au pouvoir dans le Maharashtra à cause des décès récents dans les hôpitaux publics.

Au moins 31 décès ont été enregistrés au Collège médical et hôpital gouvernemental Dr Shankarrao Chavan à Nanded en 48 heures depuis le 30 septembre, tandis que 18 patients sont décédés au Collège médical et hôpital gouvernemental de Chhatrapati Sambhajinagar dans les 24 heures se terminant mardi à 8 heures du matin.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)