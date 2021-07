Sharad Kelkar jouera-t-il le nouvel intérêt amoureux de Rupali Ganguly dans la série ? L’acteur dit CECI

En seulement un an, ‘Anupamaa’ s’est avéré être l’une des émissions les plus appréciées et les plus regardées. Ce n’est pas seulement le scénario de la série auquel les gens s’identifient, mais aussi sa distribution de stars stellaires qui a formé un lien avec le cœur des gens. Récemment, il y a eu des discussions sur le fait que les créateurs de la série envisagent de créer un nouveau rôle masculin pour Anupamaa, qui est interprété par Rupali Ganguly.

La nouvelle actrice incarnera le personnage d’une collaboratrice de l’académie de danse d’Anupamaa, mais s’avérera également être son admiratrice d’enfance. Alors que les créateurs sont à la recherche de cette nouvelle piste, selon les rapports, l’acteur de « The Family Man », Sharad Kelkar, est également envisagé pour le rôle.

Sharad Kelkar, cependant, a démenti les informations et a également déclaré que s’il était approché pour l’émission, il n’avait pas le temps pour les feuilletons quotidiens. Dans une interview avec India.com, l’acteur a déclaré: « Non, il n’y a rien de ce genre. Non non Non. Je ne pense pas avoir de dates pour les savons quotidiens.

Récemment, il a été rapporté qu’Arshad Warsi assumerait le rôle du nouveau rôle principal masculin. S’adressant à Twitter, l’acteur a annulé les rumeurs et les a qualifiées de « fausses ». «Cette nouvelle est absolument FAUX. S’il vous plaît, expliquez bien vos faits », a-t-il écrit dans son tweet.

Cette nouvelle est absolument FAUX. S’il vous plaît, obtenez vos faits correctement…. https://t.co/myU75nTYCw – Arshad Warsi (@ArshadWarsi) 6 juillet 2021

Apparemment, à part Sharad Kelkar et Arshad Warsi, des acteurs tels que Rajeev Khandelwal, Salil Ankola et Vishal Singh auraient également été considérés comme le nouvel amour d’Anupamaa.

Actuellement, dans le spectacle, Anupamaa a enfin ouvert son académie de danse tandis que Vanraj et Kavya sont au chômage. Malgré cela, Kavya n’a toujours pas changé d’attitude et blâme Anupamaa pour sa misère.

Pendant ce temps, Shard Kelkar qui a commencé sa carrière en tant qu’artiste de télévision a travaillé dans plusieurs films dont « Laxmii » qui met également en vedette Akshay Kumar, « Tanhaji » et « Bhoomi ». Il a récemment été vu dans « The Family man 2 » et sera ensuite vu dans « Bhuj: The Pride of India » aux côtés d’Ajay Devgn.