Shara, l’épouse rarement vue de Bear Grylls et une tragédie cruelle qui était «  décisive  »

Le soir du réveillon du Nouvel An 1998, Bear Grylls courait nu le long d’une plage glaciale en Écosse lorsqu’il a rencontré l’amour de sa vie.

Agé à peine de 23 ans et à quelques mois de devenir l’un des plus jeunes à escalader le mont Everest, il craignait que ce ne soit le « pire moment au monde pour tomber amoureux » de la blonde Shara Cannings Knight.

Rappelant cette soirée fatidique, il a dit un jour: «Il faisait froid sur la côte nord de l’Écosse, et une vague est venue et a pris mes vêtements.

« Je courais nu, essayant de trouver mon pantalon. »







Mais l’ancien élève d’Eton College – dont le vrai nom est Edward Michael Grylls – a été frappé et a posé la question tout en se plongeant maigre, racontant les histoires de vie de Piers Morgan: « J’ai sorti la bague de mes fesses. »

Le jeune couple s’est marié en 2000 et a commencé le counseling matrimonial dès le départ, Bear expliquant que c’était pour empêcher les choses de « casser en premier lieu ».

Cependant, le bonheur de leur nouveau mariage s’est arrêté de façon dévastatrice quelques mois plus tard, lorsque le père de Shara est décédé, suivi du père de Bear, Sir Michael Grylls, seulement 12 semaines plus tard.







Le politicien Micheal est décédé subitement d’une crise cardiaque alors qu’il se remettait à la maison deux jours après avoir subi une intervention chirurgicale pour installer un stimulateur cardiaque.

Et Bear a admis plus tard que le choc et le chagrin du double coup avaient failli briser son mariage avec Shara.

« Je n’avais pas vraiment de travail – et c’était un souci – et puis son père est mort. Douze semaines plus tard, mon père est mort », a-t-il dit un jour au Times.

«Nous vivions sur cette barge rouillée sur la Tamise et la chaudière était cassée. Je me suis senti dépassé. Je ne pouvais pas parler à Shara parce que je sentais que je devais être forte pour elle.







«Mes sentiments étaient: ‘Ours, vous avez été très chanceux pendant l’enfance, mais maintenant la vie a enlevé les gants. Tu n’as pas de travail, ta femme va mal, tu vas mal, qu’est-ce que tu vas faire?

«Je suis allé voir ce très bon thérapeute et cela m’a vraiment aidé. Pour un jeune couple, une crise partagée peut vraiment vous faire ou vous casser. Cela nous a certainement fait.

«Et quoi que vous voyiez à la télévision, aucun homme n’a de doutes ni de craintes. Aucun homme n’a jamais tout réglé. »

Le couple a ensuite eu trois fils ensemble – Jesse, 17 ans, Marmaduke, 14 ans et Huckleberry, 11 ans, et les a élevés sur une péniche sur la Tamise qui comprenait un bain extérieur, un hamac et un canoë.







En 2015, l’expert en survie – dont le spécial Netflix interactif Animaux en liberté: A You Vs. Terres sauvages aujourd’hui – a révélé qu’il avait acheté un appartement de luxe pour sa famille sur le site réaménagé de Battersea Power Station, où les penthouses coûtaient jusqu’à 30 millions de livres sterling.

Il a déclaré à l’époque: « En tant que famille, nous ne voulions pas seulement une maison de ville ou un développement riverain, nous avons été attirés par Battersea Power Station parce que c’était une chance de posséder un peu d’histoire que nous pourrions transmettre à travers la famille.

«Nous avons amarré notre péniche à Battersea depuis de nombreuses années, et nous sommes fiers de le garder, mais pouvoir acheter dans ce bâtiment historique et posséder cette petite tranche de l’histoire de Londres était une opportunité très spéciale.







« Cela fera une maison tout à fait unique. »

L’été venu, la famille peut être trouvée en vacances sur son île privée St Tudwal’s West juste à côté de la côte galloise venteuse.

Et le chef scout Bear croit que la clé de son mariage durable et heureux a été de faire passer les besoins de sa femme en premier.

«Nous devons donner la priorité à nos partenaires avant tout: même nos enfants», a-t-il déclaré au magazine GQ.

«Les couples pensent souvent que les enfants doivent toujours passer en premier, mais les couples intelligents savent que le meilleur fondement de la famille est leur relation. En protégeant cela, ils peuvent alors mieux aimer leurs enfants.»

Bien que Shara reste largement à l’écart des projecteurs, elle aurait admis une fois avec tendresse que vivre avec un tel fonceur avait ses propres défis.

«C’est très difficile d’être marié à la personne qui, après s’être cassé le dos à trois endroits différents lors d’un accident de parachutisme, s’est finalement battue pour se rétablir, et deux ans plus tard, il est entré dans le Livre Guinness des records en tant que plus jeune Britannique à grimper Mont Everest. »

* Animaux en liberté diffusés à partir du 16 février sur Netflix

