Laisse cette femme mariée tranquille, Shaq !

Les lèvres lâches de Shaq ont une fois de plus exposé ses regrets d’avoir tâtonné Épouses de basket-ball productrice exécutive Shaunie O’Neal.

Les fans disent, « raccrochez, écran plat », car le Temple de la renommée de la NBA admet qu’il avait le « parfait ». Puis « gâché » dans une nouvelle interview sur le podcast de la chanteuse Monica, Radio MoTalk.

Bien que l’épisode n’ait pas encore été publié, des extraits de la conversation controversée ont circulé en ligne.

Contrairement à certains hommes, Shaq assume l’entière responsabilité de la fin de leur mariage de 9 ans.

Les deux se sont mariés en 2002 mais en 2007, l’entrepreneur l’a appelé en raison de l’incapacité du « Superman » à garder son pénis dans ses collants. Leur divorce a été finalisé quatre ans plus tard, en 2011.

Bien que Shaq ait lamentablement échoué en tant que mari, il est un père adoré qui dit qu’il inculque une morale plus riche à ses trois fils, Shaqir, Shareef et Myles.

Shaq aurait dit à Monica : « Je le dis tout le temps à mes fils… Un homme a trois emplois quand il s’agit d’une femme ; protéger, fournir et aimer. Certains hommes ne peuvent en offrir que deux pour une raison quelconque, mais je vais vous apprendre à offrir les trois. Et c’est ce que j’essaie de faire.

Shaunie et Shaq ont également deux filles, Amirah et Me’arah O’Neal. Fait amusant : tous les enfants ont le visage de leur maman.

Big Shamrock partage également une fille de 27 ans, Tahirah, avec son ex-petite amie Arnetta Yardbourgh, qu’il a également qualifiée de « parfaite ».

Certains utilisateurs de médias sociaux se sont levés après que Shaq a déclaré que Shaunie « toujours [his] épouse », bien qu’elle soit mariée au pasteur Keion Henderson.

« Shaunie est mariée. Je suis content pour elle. J’espère que ce monsieur la traite comme elle est censée être traitée », a déclaré le vétéran de la NBA. « Et je vais toujours l’aimer et elle est toujours ma femme. Je la protégerai, la pourvoirai et l’aimerai toujours, mariée ou non.