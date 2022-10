Shaquille O’Neal partage le conseil d’investissement que Jeff Bezos lui a donné

La légende de la NBA, Shaquille O’Neal, a partagé un principe d’investissement qu’il a entendu du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, qui, selon lui, a inspiré son approche depuis.

“J’étais à une conférence technologique à Vegas et j’ai entendu le grand Jeff Bezos dire” Si vous investissez dans des choses, cela va changer la vie des gens “, vous obtiendrez certainement un bon retour”, se souvient-il, parlant de Hadley Gamble de CNBC à Abu Dimanche de Dhabi.

O’Neal a ajouté ses propres dix cents: “Ne pensez jamais à l’aspect monétaire … ce n’est pas important pour moi.”

“C’est essentiellement basé sur un principe – la croyance. [Do] vous croyez au produit? Est-ce que ça va changer la vie des gens ? … C’est de cela qu’il s’agit pour moi”, a-t-il ajouté.

Depuis sa retraite de sa carrière de basket-ball de 19 ans en 2011, O’Neal a connu le succès en dehors du terrain.

L’homme de 50 ans a été l’un des premiers investisseurs dans Google et a depuis accumulé un portefeuille diversifié, y compris investissements chez Apple, possédant 17 Chez tante Anne40 gymnases et plus d’une centaine de restaurants Five Guys. Il a également fondé sa propre chaîne de restauration rapide Big Chicken.