Shaquille O’Neal nie sortir avec une femme sur une photo virale — et partage en plaisantant des photos similaires avec d’autres femmes

Le membre du Temple de la renommée de la NBA s’est moqué d’une photo virale sur les réseaux sociaux dans laquelle les fans l’ont mal identifié

Paras Griffin/Getty Images Paras Griffin/Getty Images Shaquille O » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/x31U28PK9vk1dotGG88S6g–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MA–/https://media.zenfs.com/en/people_218/a6e552d2b2a2862f9c841142bad56f1f » class= »caas-img »/> Par Griffin/Getty Images Shaquille O’Neal participe à la journée Shaq Attack au Nana’s Chicken & Waffles

Shaquille O’Neal met fin aux rumeurs après que les utilisateurs des réseaux sociaux l’ont accusé d’être sur une photo virale remplie de PDA.

O’Neal, 52 ans, aurait été sur une photo partagée par une femme nommée Maria Ozuna Teachey sur Instagram et obtenue par TMZL’image montrait Teachey et l’homme mystérieux – qui partage une carrure similaire à celle de l’ancienne star du basket-ball – s’embrassant dans une position NSFW tout en se tenant devant un miroir.

Les abonnés de Teachey sur les réseaux sociaux pensaient que c’était O’Neal sur l’image, et des spéculations sur le statut relationnel du joueur à la retraite ont commencé à circuler en ligne.

Une fois que O’Neal a eu vent de la rumeur, il s’est rendu sur Instagram pour rétablir les faits et a nié être l’homme représenté. « Non, pas le gamin », a-t-il commenté sur le post partagé par Worldstar.

SUZANNE CORDEIRO/AFP via Getty SUZANNE CORDEIRO/AFP via Getty Shaquille O’Neal, alias DJ Diesel » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/SleH5k3kk01E_FGImMFkiw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MQ–/https://media.zenfs.com/en/people_218/90be2842e62f4c86b60e82baa8f8df81″ class= »caas-img »/> SUZANNE CORDEIRO/AFP via Getty Shaquille O’Neal, alias DJ Diesel

En rapport: Des célébrités paraissent minuscules aux côtés de Shaquille O’Neal — dont Taylor Swift, Maren Morris, Justin Bieber et bien d’autres

Ensuite, le commentateur de basket-ball de 7 pieds 1 pouce a partagé deux publications sur son compte Instagram se moquant de la rumeur.

O’Neal rassembler une série de photos de lui et d’autres femmes dans une pose similaire « C’est aussi ma petite amie, croyez-moi, je vous ferai savoir qui est ma femme », a-t-il écrit en légende de la photo devenue virale. « Et au fait, mon nom de femme est Shaqirah », a-t-il plaisanté.

Dans une autre vidéoO’Neal a montré ses mouvements de danse dans un numéro amusant avec la personnalité médiatique Alexa Leighton. « Ma vraie petite amie sait que je suis un grand danseur exotique noir #ce n’était pas moi« , a écrit O’Neal.

Ne manquez jamais une histoire — inscrivez-vous La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des nouvelles juteuses sur les célébrités aux histoires d’intérêt humain fascinantes.

Ces dernières années, O’Neal est resté assez discret sur sa vie amoureuse. En mai, le Au cœur de la NBA L’ex-femme de la star, Shaunie Henderson, a publié ses mémoires Invaincu, dans laquelle elle se demandait si elle avait vraiment aimé son ex-mari.

Après la sortie du livre, O’Neal a partagé un message sombre sur Instagram, écrivant : « Je comprends… Je n’aurais pas été amoureux de moi non plus. Je te souhaite tout le meilleur. Tout mon amour, Shaq », a-t-il écrit sur Instagram avec la légende : « Crois-moi, je comprends. »

Getty(2) Getty(2) Shaquille O’Neal; Shaunie Henderson » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/Wk9jK1FT0Y9lHsz84QYSWA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MQ–/https://media.zenfs.com/en/people_218/8e8677c2bb619d5cf9a76a6885734a09″ class= »caas-img »/> Getty(2) Shaquille O’Neal et Shaunie Henderson

En rapport: Shaquille O’Neal affirme que devenir DJ l’a sauvé du sentiment d’être perdu après sa retraite de la NBA (Exclusif)

Henderson a dit à PEOPLE Peu de temps après, la citation de son livre a été sortie de son contexte concernant O’Neal.

« Mon livre est ma vérité, et quand j’ai parlé à mon ami hier, je lui ai dit : « Formuler une opinion et un commentaire à partir d’un contenu sans contexte vous montrera l’intelligence ou l’inintelligence de beaucoup de gens, n’est-ce pas ? » Il n’y avait aucun contexte à cette seule citation que j’ai dite, et je pense que malheureusement, les gens prennent mes mots hors de leur contexte. »

« Je ne suis pas une fille de mots. Je suis une fille de caractère, et depuis que j’ai quitté le mariage de Shaquille, mon caractère parle de lui-même », a-t-elle ajouté.

Pour plus d’actualités sur les gens, assurez-vous de inscrivez-vous à notre newsletter !

Lire l’article original sur Personnes.